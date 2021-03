Raiola prend Ferguson pour taper sur Manchester

Le célèbre agent de joueur en veut toujours à Manchester United et à son coach légendaire, Sir Alex Ferguson.

Erling Haaland est actuellement l'un des joueurs les plus en vogue du football et son agent Mino Raiola a discuté des futures options du Norvégien.

De l'avis de Raiola, Haaland est parfaitement capable de s'imposer dans n'importe quel club et dans n'importe quelle compétition au monde, ayant déjà prouvé sa valeur en C1 comme en Bundesliga.

"Avec Haaland, tout le monde avait tort et il a fait les choses beaucoup plus vite que tout le monde ne l'imaginait", a asséné le représentant des stars dans une interview à The Athletic.

"Haaland est en avance sur son propre développement. Il est en avance sur son propre calendrier. Peut-être que j'ai été trop prudent quand j'ai dit" allons à Dortmund au lieu de je ne sais pas où ", a ajouté Raiola.

«Je suis convaincu à 100% -et tout le monde est certain - que ce garçon peut aller dans n'importe quel club. Où qu'il le souhaite, déjà à ce niveau.

"Il aurait pu le faire l'année dernière, mais peut-être que l'année dernière, il y avait encore des équipes qui disaient" Oh, il était au Red Bull, peut-il le faire dans un autre club? "

"Il est plus rapide que sa propre prédiction. Alors oui, Haaland est le sujet de conversation pour tout le monde".

Raiola a cependant eu un avertissement pour Manchester United, l'un des clubs associé à Haaland dans les médias, disant qu'il ne perdrait pas le sommeil s'il ne ramènerait plus jamais un joueur à Old Trafford.

"Quand Ferguson m'a critiqué, c'était le plus grand compliment que l'on puisse me faire", a-t-il déclaré.

«Ferguson est habitué à ce que les gens viennent et disent« oui monsieur ».

«Tout ce que j'ai à dire, c'est que lorsque Ferguson a quitté Manchester United, le propriétaire du club, en rachetant Paul Pogba, m'a dit que j'avais raison. Je ne voulais pas enlever Pogba. C'était Ferguson qui ne croyait pas en Pogba.

"Donc, quand Ferguson dit" Je ne l'aime pas", c'est le plus grand compliment que je pourrais avoir. C'est comme dire que Sepp Blatter dit" Je ne l'aime pas ". Fantastique. Je me fiche de ce que Ferguson dit.

«Quant à Guardiola, j'ai refermé le chapitre il y a déjà longtemps. Tout le monde sait ce que je pense de lui personnellement et il peut dire ce qu'il pense pour moi personnellement. Je pense que c'est un excellent entraîneur et c'est comme ça.

«Je ne me tairai pour personne. Je donnerai mon avis. Je pense que c'est mon droit.

"Avec Ferguson ou Guardiola, j'ai ce problème, et je pense qu'il est en train de changer maintenant, qu'ils pensent que nous devrions nous y soumettre parce que" sinon, demain, vous ne faites pas un joueur avec Manchester United ".

"Je m'en fous si je ne fais jamais un autre joueur avec Manchester United. Je ne suis pas entre leurs mains. Je suis indépendant."

"Nous n'avons qu'un seul parti dont nous nous occupons: nos joueurs. Tant que nos joueurs nous aiment, vous faites ce que vous avez à faire."