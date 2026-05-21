Rai Vloet a été libéré après un accident mortel et s’est immédiatement exprimé

Rai Vloet a recouvré la liberté mercredi, après avoir purgé vingt mois de prison pour un accident de la route mortel ayant coûté la vie à un garçon de quatre ans. Le milieu de terrain de 31 ans a immédiatement accordé une interview au journal Tubantia.

En novembre 2021, le joueur, sous l’emprise de l’alcool et en excès de vitesse, avait provoqué un accident qui a coûté la vie au petit Gio Roos, quatre ans.

Dans cet entretien mené par Vincent de Vries, le milieu de terrain aborde sa culpabilité, sa peine et son souhait de revenir sur les terrains.

« Je comprends la colère des gens. Ma famille était aussi furieuse. Ce jour-là, ils auraient pu me déchirer comme tout le monde, mais ils m’ont ensuite toujours soutenu. Beaucoup refuseront de me donner une seconde chance », explique Vloet.

Il sait que cette nuit fatale le hantera toujours : « Il suffit de taper mon nom sur Google pour que l’histoire apparaisse en premier. C’est quelque chose que je dois assumer et accepter. »

Il tient à souligner une chose : « Les parents sont les principales victimes de tout cela. Ce fut une terrible erreur ce soir-là. »

Le milieu de terrain, originaire de Schijndel, a purgé sa peine à Middelburg et à Roermond et semble en forme, rapporte De Vries. Il espère toujours revenir sur les terrains : « Que j’obtienne ou non une seconde chance dans le football, c’est ma motivation. »

Il ne se fait toutefois pas d’illusion sur un retour aux Pays-Bas : « J’aimerais, mais aucun directeur n’oserait prendre ce risque. Les personnes à qui j’ai parlé me disent : Rai, en tant que joueur, on t’engagerait sans hésiter. Mais, au vu des réactions des supporters, des sponsors, du conseil de surveillance et des médias, ça ne passera pas. »