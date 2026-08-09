Rahimi dans un message bouleversant : Mon Dieu, je n'ai pas la force de voir mon père souffrir

Dans un moment humain empreint d'émotion, la star internationale marocaine Soufiane Rahimi a révélé la douleur qui lui étreint le cœur en raison de la dégradation de l'état de santé de son père, à travers un message chargé de tristesse publié sur les réseaux sociaux, dévoilant ainsi le visage humain d'un joueur que le public a l'habitude de voir sous son meilleur jour sur le terrain.

Dans une publication particulièrement touchante, Rahimi a livré ses sentiments avec des mots venus du cœur, déclarant : « Rien ne m'a brisé si ce n'est la maladie de mon père. Mon cœur souffre lorsqu'il souffre, et j'en ai assez de la fatigue, ô Dieu, je n'ai pas la force de le voir souffrir », un aveu franc de l'ampleur de la souffrance qu'il traverse en raison de la situation sanitaire difficile à laquelle son père fait face.

Le buteur marocain ne s'est pas contenté d'exprimer sa douleur, il a levé les mains en prière vers Dieu Tout-Puissant, implorant avec des mots empreints de recueillement : « Ô Seigneur, Tu sais et Tu vois combien sa maladie me brise, aie donc pitié de sa faiblesse et sois clément envers son état, ô Seigneur, guéris mon père. »

Rahimi a conclu son message poignant en appelant ses abonnés et ses admirateurs à prier pour la guérison rapide de son père, une invitation qui a montré à quel point il avait besoin de soutien moral durant cette épreuve difficile que traverse sa famille.

Des milliers d'abonnés ont rapidement réagi à la publication de la star marocaine, qui a été submergée de messages de solidarité et de prières venus de tout le monde arabe, dans une scène reflétant la grande compassion humaine à l'égard du joueur qui a ouvert son cœur devant tous dans un rare moment de vulnérabilité humaine.

Il convient de rappeler que Rahimi n'a pas révélé les détails de la maladie dont souffre son père, mais ses mots touchants ont suffi à refléter l'ampleur de la douleur qui lui étreint le cœur, alors qu'il regarde l'homme qui fut son premier soutien dans la vie lutter contre la maladie.