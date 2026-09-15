Raheem Sterling a plaidé coupable mardi devant la justice anglaise de conduite dangereuse. C’est ce que rapportent plusieurs médias anglais. Il a également reconnu être en possession de protoxyde d’azote, avec l’intention d’en faire usage.

Sterling a été impliqué plus tôt cette année dans un accident sans autre véhicule sur l’autoroute M3, dans le Hampshire, en Angleterre. L’attaquant de 31 ans a percuté la glissière de sécurité avec sa Lamborghini, dont la valeur serait de 270 000 livres.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident et il n’y a pas eu de blessés. Après le crash, Sterling a été interpellé par la police, soupçonné de conduite sous l’influence de drogues.

Mardi, il a comparu devant le juge. Il y a déclaré s’être rendu coupable de conduite dangereuse et a en outre reconnu qu’il était en possession de six cartouches de protoxyde d’azote avec l’intention de les inhaler. Sterling a également admis avoir refusé de se soumettre à un alcootest.

Après ses aveux, Sterling sait qu’une lourde peine pourrait l’attendre : pour conduite dangereuse, il risque jusqu’à deux ans de prison. On ne sait pas encore quand le tribunal rendra sa décision à ce sujet.

Sterling a rejoint Feyenoord en février après l’expiration de son contrat à Chelsea. L’attaquant n’a toutefois pas réussi à convaincre à Rotterdam. En huit apparitions officielles, il n’a pas marqué et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Depuis l’été, il est sans club.