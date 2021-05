Raheem Sterling : "La seule chose qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes"

Alors que City va disputer la première finale de C1 de son histoire face à Chelsea, samedi, l'Anglais est très confiant quant aux chances de succès.

Raheem Sterling estime que Manchester City est imparable s’il joue à son meilleur niveau contre Chelsea, lors de la finale de la Ligue des champions de samedi. L’équipe de Pep Guardiola joue un rendez-vous au sommet pour la première fois de l’histoire du club, lequel n'avait jamais dépassé le stade des demi-finales auparavant.

L'ailier anglais reste confiant malgré la défaite lors deux derniers matches face aux Blues de Thomas Tuchel, en demi-finale de FA Cup et à l'Etihad Stadium en Premier League. "La seule chose qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes, si je suis honnête", a ainsi déclaré le joueur de 26 ans, serein quant aux chances de son équipe.

"Dans le passé, nous n’avions pas eu la chance dont nous avions besoin"

"C'est un match où je m'attends à un test difficile, mais en même temps, je m'attends à ce que nous réussissions. Je pense que le camp est assez détendu", a-t-il ajouté. L'Anglais espère que la chance de City en Ligue des champions a changé après qu'une litanie de décisions controversées leur a coûté cher les saisons précédentes.

"Dans le passé, nous n’avions pas eu la chance dont nous avions besoin. Il y a eu des matchs que nous aurions dû gagner et dans certaines circonstances, nous ne l'avons pas fait. C'est le football et pourquoi nous continuons et l'adorons. Cette année, nous avons bien joué et avons également eu la chance dont nous avions besoin".

Particulièrement couteux et ambitieux, le projet de Manchester City a mis du temps à porter ses fruits. Si rien n'est encore fait, le club anglais n'a jamais été aussi proche de concrétiser des années de développement. Mais méfiance, les Blues de Thomas Tuchel n'ont pas fait le déplacement à Porto pour faire de la figuration.