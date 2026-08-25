Raheem Sterling s’est mis dans de beaux draps. L’ancien attaquant de Feyenoord a été inculpé pour conduite dangereuse, possession de protoxyde d’azote et refus de se soumettre à un test antidrogue à la suite de son accident en Lamborghini plus tôt cette année. C’est ce que rapportent les médias anglais.

Sterling a été impliqué plus tôt cette année dans un accident sans autre véhicule sur la M3, dans le Hampshire, en Angleterre. L’attaquant de 31 ans a percuté la glissière de sécurité avec sa Lamborghini, d’une valeur de 270 000 livres selon certaines informations. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident et il n’y a pas eu de blessés.

Après l’accident, Sterling a été interpellé par la police, soupçonné d’avoir conduit sous l’emprise de drogues. Il est désormais clair que l’affaire a pris une tournure bien plus sérieuse. L’international anglais a officiellement été inculpé pour conduite dangereuse, possession de protoxyde d’azote et pour ne pas avoir fourni un échantillon requis pour analyse.

Selon les médias anglais, la police a été alertée après que des automobilistes ont vu Sterling circuler sur l’autoroute au volant de sa Lamborghini. Ils auraient signalé que la voiture zigzaguait sur la route. Le crash s’est produit peu après.

Sterling devra comparaître devant le tribunal le 15 septembre. En cas de condamnation pour conduite dangereuse, il encourt, selon la législation britannique, une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans.

L’attaquant a été remis en liberté sous caution après son arrestation. L’enquête sur l’incident débouche donc désormais sur une procédure pénale.

Sterling a rejoint Feyenoord en février après l’expiration de son contrat à Chelsea. L’attaquant n’a toutefois pas su convaincre à Rotterdam. En huit apparitions officielles, il n’a pas marqué et n’a délivré qu’une seule passe décisive. Depuis l’été, il est sans club.