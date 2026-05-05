Selon le journaliste Sjoerd Mossou, dans FC Rijnmond, l’aventure de Raheem Sterling au Feyenoord s’apparente à un échec. Malgré la probable qualification du club rotterdamois pour la Ligue des champions, l’ancien international anglais n’a pas confirmé son statut de star.

Arrivé à 31 ans au stade De Kuip avec un grand éclat, l’international anglais n’a pour l’instant que peu pesé dans le jeu : en 349 minutes réparties sur sept rencontres d’Eredivisie, il n’a délivré qu’une seule passe décisive.

Désormais, le jeune milieu de terrain Tobias van den Elshout (19 ans) lui est préféré. Lors de la victoire 2-1 contre Fortuna Sittard, l’entraîneur a même lancé Gaoussou Diarra (23 ans) en remplacement.

Pour Mossou, qui écrit pour l’Algemeen Dagblad, le constat est douloureux : « Raheem Sterling est considéré comme un cas perdu, c’est un projet raté. C’est une histoire évidente, mais cela reste un transfert fascinant. Ça l’était déjà à l’époque. »

Après une brève enquête, Mossou rappelle une règle empirique : « J’ai appelé plusieurs spécialistes. Dans le milieu de la recherche sportive, on estime qu’un joueur de haut niveau ne peut pas disputer plus de 500 matchs au cours de sa carrière. Il y a certes des exceptions, comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. »

« Sterling a débuté très jeune à Liverpool et enchaîné les matchs immédiatement. C’était un peu le cas aussi de Wesley Sneijder et Rafael van der Vaart. Ils ont eux aussi disputé énormément de rencontres dans leurs jeunes années, et du coup, l’usure se fait sentir plus vite ; on atteint cette limite plus rapidement. Il semble très probable que ce soit le cas pour lui », analyse Mossou.

Feyenoord ne souhaite pas prolonger le contrat de l’attaquant, qui expire cet été, et ce dernier pourrait même quitter l’Europe à l’issue de la saison.