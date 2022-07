Raheem Sterling à Chelsea, c'est officiel

C'est officiel, l'ailier anglais Raheem Sterling a rejoint Chelsea en provenance de Manchester City.

Le joueur de 27 ans a signé un contrat de cinq ans avec le club londonien, avec la possibilité d'une année supplémentaire. On pense également que le contrat de Sterling à Chelsea lui assure un salaire encore plus élevé que celui qu'il percevait avec les Citizens.

Afin de s'attacher les services de la star anglaise, qui a marqué deux chiffres pour City au cours de chacune de ses sept saisons, Chelsea a accepté de payer 53 millions d'euros à son rival de Premier League, plus 12 millions supplémentaires liés à la performance, ce qui porte le montant de l'accord à 65 millions d'euros.

Sterling quitte Man City avec un bilan de 131 buts en 339 matches toutes compétitions confondues.

Avec les Citizens, il a remporté la Premier League à quatre reprises, en plus de la FA Cup une fois et de la EFL Cup six fois.

La saison dernière, cependant, Sterling a commencé à perdre de son importance au sein d'une ligne d'attaque de City qui regorgeait de talents.

Avec la concurrence de Gabriel Jesus (qui a depuis rejoint Arsenal), Phil Foden, Bernardo Silva, Jack Grealish et Riyad Mahrez, il n'a pas joué autant de matchs qu'il l'aurait souhaité.

Les rumeurs sur son futur départ ont suivi Sterling toute la saison, même s'il a apporté une contribution plus que respectable au titre de City, avec 17 buts et 9 passes décisives en 47 apparitions. Sur ce total, il n'a débuté que 32 matches.

Pour City, récupérer plus ou moins son argent sur un joueur de 27 ans qui perdait de l'importance dans l'équipe semble être une bonne affaire.

Cependant, il ne fait aucun doute que les départs de Sterling et de Jesus affaiblissent leur profondeur, malgré l'arrivée d'Erling Haaland.

Sterling, qui a rejoint ses nouveaux coéquipiers lors de leur voyage de pré-saison à Los Angeles, a parlé de ce transfert comme d'une sorte de retour à la maison alors qu'il entame le prochain chapitre de sa carrière.

"Londres est ma maison et l'endroit où tout a commencé pour moi, et c'est incroyable que j'aie maintenant l'opportunité de jouer devant mes amis et ma famille, semaine après semaine, à Stamford Bridge. Je suis vraiment impatient de rencontrer les fans là-bas bientôt", a déclaré Sterling.

L'article continue ci-dessous

"Je veux profiter de l'occasion pour remercier Todd, Behdad, le groupe de propriétaires, Thomas, et tous ceux qui ont participé au processus pour me faire venir ici.

"Je suis impatient de commencer maintenant et de continuer à parler sur le terrain."