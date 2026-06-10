Rafinha : « Les forces et les faiblesses du Maroc sont encore en cours d’analyse. »

L’ailier brésilien Raphinha a indiqué que la Seleção poursuivait son analyse de l’équipe du Maroc, qu’elle rencontrera samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis), lors du premier tour de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

En conférence de presse, au camp d’entraînement de la Seleção aux États-Unis, le milieu de terrain a expliqué : « Nous analysons encore leurs points forts et faibles, ainsi que les secteurs où nous pourrons rencontrer moins de résistance, afin d’exploiter au mieux leurs failles et de nous préparer efficacement à leurs atouts. »

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Le joueur vedette du FC Barcelone a ajouté, selon des propos rapportés par le journal brésilien Globo : « Nous avons encore plusieurs jours avant la rencontre pour affiner notre analyse et identifier ce que nous devons savoir sur eux. »

Le match entre la Seleção et le Maroc se tiendra au MetLife Stadium, dans le New Jersey aux États-Unis, à 19 h, heure du Brésil (dimanche à minuit, heure du Maroc), dans le cadre du groupe C qui comprend également l’Écosse et Haïti.

Les Lions de l’Atlas ont récemment partagé les points avec la Norvège (1-1) en match amical, tandis que la Seleção a dominé l’Égypte (2-1).

Les « Auriverde » rêvent d’un sixième sacre mondial, tandis que les Marocains entendent faire mieux que leur quatrième place obtenue lors de la précédente édition.



