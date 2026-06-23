La sélection brésilienne a subi un coup dur lors de son parcours en Coupe du monde : l’une de ses stars les plus en vue, Raphinha, s’est blessé lors du deuxième match de l’équipe contre Haïti, remporté 3-0 par la Seleção, ce qui a contraint l’entraîneur à le remplacer dès la première mi-temps.

Les examens médicaux ont confirmé une lésion à la cuisse droite, qui le tiendra éloigné des terrains pour les prochaines rencontres de la sélection.

Quatre jours après l’incident, l’attaquant du FC Barcelone a rompu le silence en s’exprimant pour la première fois sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux ; il y a publié une photo évoquant des souvenirs particuliers de son parcours avec la « Seleção », affirmant sa grande confiance en un rétablissement rapide afin de revenir et d’aider son pays lors de la Coupe du monde.

« J’ai choisi cette photo avant tout parce qu’elle me rappelle l’endroit où tout a commencé. L’enfant qui rêvait de porter le maillot de la sélection brésilienne est toujours là, avec les mêmes rêves, la même gratitude et cette forte envie de représenter notre pays. J’adore le football, j’aime ce que je fais et j’adore porter le maillot du Brésil. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis exigeant envers moi-même et l’ampleur du travail acharné que j’accomplis chaque jour pour progresser, et cela ne changera jamais. »

La star brésilienne a ensuite adressé un message déterminé à ses supporters : « Je mettrai tout en œuvre pour guérir et revenir au plus vite. Je veux rester auprès de mes coéquipiers, me battre pour atteindre nos objectifs et continuer à donner le meilleur de moi-même afin d’honorer ce maillot et de faire le bonheur des supporters brésiliens. Je resterai déterminé à y parvenir. »

Cette blessure, déjà la cinquième dans la même zone cette saison, vient toutefois rappeler les problèmes physiques récents de Raphinha. entre septembre 2025 et juin 2026, le joueur du FC Barcelone a en effet subi contusions, claquages et autres problèmes musculaires récurrents à la cuisse droite, manquant ainsi plusieurs rencontres majeures avec son club et sa sélection.

En l’absence de l’ailier, considéré comme un pilier de la Seleção, la concurrence s’intensifie pour le remplacer lors du prochain match contre l’Écosse. Plusieurs joueurs prétendent à sa place, parmi lesquels : Luis Henrique (Zenit), Ryan (Bournemouth) et Gabriel Martinelli (Arsenal).

Rappelons que le Brésil occupe actuellement la première place du groupe C avec 4 points, suite à son match nul 1-1 face au Maroc lors de la première journée.