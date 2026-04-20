Dimanche soir, Rafael van der Vaart a pu admirer Ro-Zangelo Daal. L'ailier de l'AZ s'est particulièrement illustré en première mi-temps de la finale de la Coupe contre le NEC.

C’est suite à une action solitaire de grande classe qu’il a permis à Mees de Wit d’ouvrir le score après une demi-heure de jeu. Peu après la pause, Daal a cédé sa place à Isak Jensen.

Depuis le banc, il a assisté avec satisfaction à l’écart croissant entre son équipe et NEC. Des réalisations de Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit et Troy Parrott ont finalement porté le score à 5-1.

« Dès la première minute, il a été le meilleur », a déclaré Van der Vaart pour saluer l’attaquant dans l’émission Studio Voetbal de la NOS. « En fait, il était le seul à faire ce qu’il fallait faire en finale : jouer son propre jeu. »

L’ancien international néerlandais salue la performance du jeune Oranje : « C’était vraiment révélateur. Je savais qu’il était bon, mais se montrer à ce niveau en finale… »

« C’était vraiment fantastique à voir », déclare l’analyste, qui a de toute façon apprécié le jeu de l’AZ. « C’est une victoire méritée pour l’AZ. On voyait bien qu’ils avaient déjà disputé une finale l’année dernière ; ça se remarquait dès le début du match. »

« Dès la première minute, on voyait la différence d’intensité et la manière dont les joueurs recevaient le ballon : AZ était nettement supérieur à NEC », conclut l’ancien footballeur.