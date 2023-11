Rafael Leao, troisième joueur le plus cher de l'histoire ?

Selon Fichajes, un grand club anglais prépare un transfert et est prêt à payer 150 millions d'euros pour l'ailier portugais.

Un tel transfert ferait de Leao le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League et de Man City, ainsi qu'une vente record pour Milan et la Serie A. Il deviendrait également le troisième joueur le plus cher de l'histoire du football européen.

Il deviendrait également le troisième transfert le plus cher de l'histoire du football, derrière Neymar et Kylian Mbappé pour leurs transferts au PSG en 2017.

L'article continue ci-dessous

Le manager de Man City, Pep Guardiola, est connu pour être un grand fan de Leao, qui possède une vitesse fulgurante et peut être inarrêtable lorsqu'il est en pleine action.

La question se pose de savoir si Leao peut coexister dans la même équipe que la nouvelle recrue Jeremy Doku, qui a impressionné massivement au poste d'ailier gauche cette saison.

Leao a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Milan, jusqu'en 2028, au début de l'année, mais son avenir reste en suspens à la fin de la saison en cours.

Selon Gianluigi Longari, son contrat milanais comporterait une clause libératoire d'environ 170 millions d'euros.

Leao a suscité l'intérêt d'un grand nombre de clubs européens tels que Chelsea, Man Utd et le Real Madrid au cours de l'année écoulée.

Leao a été le joueur clé de Milan lors de la conquête de son premier titre de Serie A en 11 ans en 2021-22. Il a été nommé joueur de l'année en Serie A, inscrivant 14 buts et délivrant 12 passes décisives toutes compétitions confondues.

La saison dernière, il n'a pas réussi à atteindre les mêmes sommets, mais il a tout de même joué un rôle important dans la qualification de Milan pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Cette année, Leao a également manqué de régularité, même s'il s'est montré très inspiré lors du dernier match de la Ligue des champions en marquant lors de la victoire 2-1 contre le PSG.