Rafael Leao, le transfert pharaonique

L'international portugais figure sur une liste de trois joueurs aux côtés d'Iliman Ndiaye, l'attaquant d'Everton, et du jeune Tyrique George, de Chelsea. Le club est également engagé dans une lutte acharnée avec Manchester City pour son milieu de terrain « prioritaire absolu » en vue de la Coupe du Monde.

L'équipe de recrutement de United, menée par Christopher Vivell, a commencé à affiner ses options pour renforcer le côté gauche de son attaque. Le club étant censé adopter un système à quatre défenseurs, que l'entraîneur intérimaire Michael Carrick reste en poste ou non, le besoin d'un ailier dynamique est devenu urgent. Selon le Daily Mail, Leão, de l'AC Milan, est le nom principal envisagé.

Des sources en Italie indiquent que les Rossoneri seraient disposés à vendre leur joueur vedette, auteur de huit buts en 18 matchs cette saison, offrant ainsi à United une porte d'entrée potentielle vers l'un des talents les plus explosifs d'Europe. Cependant, INEOS privilégie également les joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League. Cette stratégie a placé Iliman Ndiaye d'Everton parmi les cibles, bien que l'international sénégalais soit sous contrat jusqu'en 2029, ce qui pourrait compliquer les négociations.

Le troisième nom sur la liste illustre une approche plus opportuniste. Le jeune Tyrique George, 19 ans, de Chelsea, serait disponible pour un départ de Stamford Bridge. Ce jeune talent correspondrait au profil que le nouveau modèle de direction souhaite développer, offrant une solution à long terme sur le flanc sans le poids financier immédiat d'une recrue de premier plan comme Leão.

Alors que la recherche d'un ailier s'intensifie, l'objectif principal de Manchester United reste de s'assurer les services d'un milieu de terrain de renom. Elliot Anderson de Nottingham Forest a été identifié comme la priorité absolue du club pour le mercato estival. Cependant, les Red Devils font face à une forte concurrence de leurs rivaux de Manchester City, qui ont également fait de l'international anglais leur cible numéro un.

La situation est délicate, l'optimisme concernant le transfert fluctuant selon les interlocuteurs. Un facteur déterminant dans la décision du joueur sera l'identité du nouvel entraîneur des deux clubs mancuniens. Anderson souhaiterait attendre la fin de la prochaine Coupe du Monde pour se prononcer sur son avenir, ce qui signifie que ce feuilleton risque de se prolonger tout l'été.

Par ailleurs, au milieu de terrain, Manchester United semble serein quant à la piste Carlos Baleba. Le club est conscient des efforts de Liverpool pour recruter Adam Wharton, mais il possède un atout majeur dans la course à Baleba. Le milieu de terrain a en effet exprimé son désir de rejoindre Old Trafford pour évoluer aux côtés de son coéquipier en sélection, Bryan Mbeumo, ce qui confère à United un avantage considérable s'il décide de concrétiser son intérêt.