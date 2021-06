Rafael Benitez menacé par des supporters d'Everton

Des supporters des Toffees ne veulent pas voir l'ancien coach de Liverpool rejoindre leur club.

Ancien entraîneur de Liverpool de 2004 à 2010, Rafael Benitez est annoncé depuis plusieurs semaines comme le prétendant numéro un à la succession de Carlo Ancelotti (parti au Real Madrid) pour diriger Everton.

Or, cette annonce n'est pas du goût des supporters en raison de la rivalité ancestrale entre les deux clubs, mais surtout, à cause des déclarations de Rafael Benitez lorsqu'il entraînait les Reds. Ainsi, en 2007, après un énième derby de la Mersey, le coach espagnol avait qualifié Everton de « petit club ».

Une déclaration que certains supporters des Toffees ont toujours en tête et qui les a fait totalement déparer en déployant une banderole menaçante, accrochée à proximité de la maison de Rafael Benitez, située à Liverpool, sur laquelle on peut lire : « On sait où vous vivez, ne signez pas. »

❗️ Lamentables amenazas a Rafa Benítez por su posible fichaje por el Everton: "Sabemos dónde vives. No firmes"https://t.co/TzzoooFlZQ pic.twitter.com/IxOyEvhS5N — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 28, 2021

Inquiets, les résidents du quartier ont téléphoné à la police qui a ouvert une enquête dans le but d'identifier les auteurs de cette banderole.

« Ce message a naturellement inquiété les résidents du quartier. En raison du langage footballistique utilisé, nous pensons qu'il était destiné à Rafa Benitez, mais la personne qui a envoyé le message l'a laissé devant la mauvaise maison. Si quelqu'un a des informations sur celui qui a réalisé la banderole ou a aidé à la mettre en place, merci de nous le faire savoir dès que possible », a déclaré l'inspecteur Darren Taylor dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que la nomination d'un entraîneur provoque la colère des supporters. L'été dernier, en Ukraine, Mircea Lucescu avait failli en faire les frais. Après avoir entraîné pendant plusieurs années le Chakthior Donetsk (2004 à 2016), il avait rejoint les rangs du grand rival, le Dynamo Kiev.

L'hostilité des supporters l'avait contraint à démissionner avant qu'il ne revienne sur son choix quelques jours plus tard. Une décision qui a finalement fait le bonheur des supporters du Dynamo Kiev puisque Mircea Lucescu a mené sa nouvelle équipe au doublé Coupe-Championnat d'Ukraine en 2021. On souhaite à Rafael Benitez, s'il s'engage avec Everton, de connaître la même réussite.