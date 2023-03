Racisme : Vinicius en a marre

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, a été victime d'abus raciaux constants en Espagne cette saison.

Son traitement scandaleux continue de faire partie des journées de déplacement du Real Madrid, dans l'un des chapitres les plus sombres de la Liga.

Le coup de gueule de Vinicius

Contre Barcelone, Vinicius a de nouveau été victime d'insultes raciales. La Liga a alors déposé sa huitième plainte officielle de la saison.

S'adressant à 365 Scores lors de son séjour au Brésil, Vinicius a admis qu'il s'agissait non seulement d'une source constante de tristesse pour lui, mais aussi que d'autres souffriraient encore plus que lui.

"Tout le monde ne peut pas avoir la même mentalité que moi. Bien sûr, à chaque interview que je donne, c'est très triste de devoir en parler. Nous espérons qu'il y aura moins de cas de racisme et nous espérons un monde meilleur...".

Vinicius a ensuite révélé qu'il envisageait de lancer un projet pour aider à résoudre ce problème.

"Il est toujours très difficile de parler de racisme, mais chaque jour qui passe me fait mûrir davantage pour pouvoir mieux en parler. Ma famille et moi pensons à monter un projet antiraciste pour les enfants du Brésil au lieu de le subir...".

S'il faut saluer la force mentale de Vinicius face à une telle adversité, elle ne doit pas servir d'échappatoire aux autorités et aux clubs. Jusqu'à présent, les supporters reconnus coupables d'injures raciales ont été condamnés à une amende de 4 000 euros et suspendus des manifestations sportives pendant un an, mais la persistance des injures montre que ces sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives.