Racisme envers Vinicius : Xavi préconise l’arrêt des matchs

En conférence de presse, Xavi a estimé que les matchs de Liga devaient être arrêtés à chaque incident raciste.

Un discours fort. Interrogé sur les insultes racistes dont a été victime Vinicius Jr lors du déplacement du Real Madrid à Valence (0-1) dimanche, Xavi a apporté son soutien au Brésilien. Avec une demande : "S’il y a des insultes racistes, on arrête de jouer", a préconise l’entraîneur du FC Barcelone.

De son banc, Xavi entend (souvent) des insultes

"De manière générale, malheureusement, il y a toujours eu des cas de racisme dans le football et c'est dommage que cela se produise encore en 2023. Tout acte de racisme doit être condamné. Ici, il n'y a pas de boucliers, ce sont des personnes, et les actes de racisme comme celui dont a été victime Vinicius à Mestalla doivent être condamnés", a déclaré le technicien catalan.

"J'ai toujours pensé, depuis que je travaille dans le football, que c'était le seul sport où les insultes étaient acceptées. Je travaille sur le banc, et j'entends les insultes. Je ne vois aucun boulanger, aucun ouvrier, aucun journaliste se faire insulter dans le monde du foot. Il est temps d'arrêter cela", a poursuivi Xavi.

Arrêt du match préconisé

"S'il y a des insultes, on arrête de jouer. C'est un message au président de la Liga ou de la Fédération. Il faut mettre un terme à cela. Aucun enseignant n'est insulté, aucun travailleur n'est insulté. Allez insulter un ouvrier et vous verrez ce qui vous arrivera, une brique vous tombera sur la tête", a insisté le coach blaugrana.

"Je n'ai pas à supporter toutes sortes d'insultes et de grossièretés pendant mes heures de travail. J'ai toujours pensé cela. Maintenant que je suis entraîneur du Barça et que j'ai plus de pouvoir médiatique, je profite de l'occasion pour le dire", a conclu l’entraîneur du FC Barcelone.