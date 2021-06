Rabiot et Ronaldo se sont donnés rendez-vous

Adrien Rabiot et Cristiano Ronaldo, deux coéquipiers de la Juventus, se sont promis de belles retrouvailles à l’occasion du championnat d’Euro.

La France et le Portugal ont animé la dernière finale de l’Euro en 2016. Et ils vont se retrouver cet été à l’occasion de la nouvelle édition du tournoi continental. Ça sera le 23 juin à Budapest. Une opposition que deux joueurs attendent avec impatience, en l’occurrence Cristiano Ronaldo et Adrien Rabiot.

Coéquipiers à la Juventus de Turin, les deux joueurs sont impatients de se retrouver comme adversaires. Et, il est certain qu’il n’y aura pas de cadeau échangé, même s’il y a une chance pour que l’opposition ait un enjeu moindre que prévu car prévue lors de la 3e journée de la phase des poules.

"On n'a pas échangé, mais on s'était parlé après le dernier match en club, on s'était donné rendez-vous, a indiqué Rabiot en conférence de presse ce samedi. Il m'avait dit qu'on avait une équipe très forte, très solide… Mais il m'a dit : 'faites attention à nous'. C'est un rendez-vous qu'il attend avec impatience."

« Aujourd’hui, c’est un autre Rabiot »

Si Ronaldo a déjà disputé de grandes compétitions internationales, pour Rabiot ça sera une revanche une première. Et l’intéressé avoue être impatient de connaitre cette expérience : « C'était une fierté, une joie de me dire 'cette fois j'y suis', a-t-il reconnu. C'est beaucoup de travail et quelque chose que j'attendais depuis un moment. J'espère en profiter un maximum. »

La première cape de Rabiot avec l’équipe de France remonte à 2015. Il était alors au tout début de son parcours et avec l’insouciance ou même l’immaturité qui caractérise un jeune. L’ancien parisien affirme avoir beaucoup évolué depuis : « En quatre ans, il s'est passé beaucoup de choses plus importantes que ce match. Oui j'ai changé en quatre ans, comme joueur et comme homme. C'est du passé. Aujourd'hui, c'est un autre Rabiot. (…) Partir de chez soi, cela a un impact plutôt positif. On s'ouvre à d'autres choses, on apprend une autre langue. La discipline, la rigueur italienne qu'on connaît, des entraînements durs, beaucoup de travail tactique… cela m'a beaucoup apporté ces deux dernières années. »