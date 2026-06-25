Quinze minutes ont suffi à Neymar pour égaler l’exploit historique de Pelé

La star brésilienne Neymar da Silva a fait son retour tant attendu lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, contribuant à la victoire de la Seleção face à l’Écosse et signant ainsi sa première apparition dans l’édition actuelle de la compétition.

Entré en jeu comme remplaçant en seconde période, à un quart d’heure de la fin, il effectuait son premier match avec la Seleção depuis 981 jours, suite à sa blessure au ligament croisé contre l’Uruguay.

Selon les données d’Opta, il devient ainsi le quatrième joueur de l’histoire de la Seleção à prendre part à quatre Coupes du monde différentes, rejoignant un club très fermé.

Grâce à cette apparition, l’ancien capitaine rejoint ainsi Djalma Santos, Pelé et Cafu, seuls joueurs brésiliens à avoir pris part à quatre phases finales distinctes.

Le numéro 10 a ainsi pris part aux éditions 2014, 2018, 2022 et 2026, ajoutant de nouveaux chapitres à une carrière internationale pourtant souvent contrariée par les blessures.

Djalma Santos avait pris part aux éditions 1954, 1958, 1962 et 1966, Pelé à celles de 1958, 1962, 1966 et 1970, et Cafu à celles de 1994, 1998, 2002 et 2006.

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