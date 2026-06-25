Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP
Loai Mohamed

Traduit par

Quinze minutes ont suffi à Neymar pour égaler l’exploit historique de Pelé

Neymar
Brésil

De retour après une longue absence, la star de Santos intègre officiellement le club des légendes.

La star brésilienne Neymar da Silva a fait son retour tant attendu lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, contribuant à la victoire de la Seleção face à l’Écosse et signant ainsi sa première apparition dans l’édition actuelle de la compétition.

Entré en jeu comme remplaçant en seconde période, à un quart d’heure de la fin, il effectuait son premier match avec la Seleção depuis 981 jours, suite à sa blessure au ligament croisé contre l’Uruguay.

Selon les données d’Opta, il devient ainsi le quatrième joueur de l’histoire de la Seleção à prendre part à quatre Coupes du monde différentes, rejoignant un club très fermé.

Grâce à cette apparition, l’ancien capitaine rejoint ainsi Djalma Santos, Pelé et Cafu, seuls joueurs brésiliens à avoir pris part à quatre phases finales distinctes.

Le numéro 10 a ainsi pris part aux éditions 2014, 2018, 2022 et 2026, ajoutant de nouveaux chapitres à une carrière internationale pourtant souvent contrariée par les blessures.

Djalma Santos avait pris part aux éditions 1954, 1958, 1962 et 1966, Pelé à celles de 1958, 1962, 1966 et 1970, et Cafu à celles de 1994, 1998, 2002 et 2006.

Lire aussi :

Le Brésil reprend le dessus sur l'Allemagne… et perpétue la tradition des grands.

Publicité