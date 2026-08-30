« Quinten Timber choisit définitivement un club de Premier League »

Quinten Timber troque l’Olympique de Marseille pour Crystal Palace, annonce le journaliste Santi Aouna ce dimanche sur X. L’international néerlandais attend désormais le moment où les deux clubs parviendront à un accord définitif.

On ne sait pas encore quel montant le club de Premier League est prêt à débourser pour Timber, recruté en janvier pour 4,5 millions d’euros en provenance de Feyenoord. Le milieu de terrain a toujours eu une préférence pour le championnat anglais.

Marseille peut avoir grand besoin de l’argent de Timber. Le transfert de Pierre-Emile Højbjerg vers Newcastle United a récemment capoté, ce qui a fait manquer dix-sept millions d’euros au géant français.

Selon les informations en circulation, Marseille fixe son prix à quinze millions d’euros. Le FC Porto de Francesco Farioli et Aston Villa ont également été associés à Timber, qui semble donc choisir Palace.

Depuis son arrivée à Marseille au début de cette année, Timber a disputé seize matches. L’ancien joueur de Feyenoord est en préparation pour le choc de dimanche soir contre l’AS Monaco.

Palace connaît d’ailleurs un très mauvais début de saison en Premier League. Le club du sud de Londres n’a toujours aucun point et s’est incliné lourdement 4-1 vendredi face à Manchester City.