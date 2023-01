Qui sont les coéquipiers de Cristiano Ronaldo face au PSG ?

Qui sont les coéquipiers de Cristiano Ronaldo dans le onze saoudien qui affrontera Lionel Messi et le PSG ?

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se retrouveront une nouvelle fois face à face jeudi, lorsque le Paris Saint-Germain affrontera un onze saoudien en match amical à Riyad.

La star portugaise fera enfin sa première apparition en Arabie saoudite depuis qu'elle a rejoint Al-Nassr en janvier.

Tous les billets ont déjà été vendus, alors que la nation asiatique attend un match à grand spectacle mettant en vedette deux des plus grands footballeurs de tous les temps.

Qui fait partie de l'équipe saoudienne All-Star XI ?

Cristiano Ronaldo, nouvelle recrue d'Al-Nassr, est prêt à mener le onze saoudien contre le PSG. Il sera en compagnie de joueurs comme l'ancien international brésilien Luis Gustavo et les internationaux saoudiens Mohammed Kanno et Salem Al-Dawsari, qui avait marqué le but victorieux de son équipe contre l'Argentine lors de la Coupe du monde 2022.

L'ancien gardien d'Arsenal et actuel gardien d'Al-Nassr, David Ospina, a dû subir une opération du coude et ne figurera pas dans ce match.