Deco, le directeur sportif du Barça, intensifie ses efforts dans les dernières heures du marché des transferts, après s'être rapproché de la signature de Gabriel Jesus, afin de recruter un défenseur central gaucher et de compléter l'effectif de l'équipe.

Selon le journal espagnol « Sport », la signature d'un défenseur central gaucher est devenue le cœur des manœuvres du Barça dans la dernière phase du marché des transferts.

Hansi Flick avait reconnu, lors de la conférence de presse précédant la rencontre face au Rayo Vallecano, que Deco continuait de travailler pour compléter l'effectif de l'équipe.

À ce moment-là, les regards se tournaient précisément vers la défense, une semaine après le lancement du slogan « Julian ou personne », mais le directeur sportif a surpris tout le monde en bouclant rapidement l'arrivée de l'attaquant brésilien.

L'arrivée d'un défenseur central gaucher a été l'un des dossiers les plus débattus au sein du Barça tout au long de l'été.

Il y a plusieurs mois, la signature d'un joueur à ce poste apparaissait comme l'une des principales priorités en vue de la saison actuelle. Un nom semblait même tout proche du Barça, celui d'Alessandro Bastoni, mais la feuille de route de la direction sportive a finalement pris une autre direction.

Cela s'explique en particulier par la position de Flick, l'entraîneur allemand faisant pleinement confiance aux qualités que présente Gerard Martín à ce poste, auxquelles s'ajoutaient des doutes quant à l'adéquation de Bastoni au style de jeu du Barça, notamment au regard des exigences d'une défense placée haut.

À ce scénario s'ajoute un autre élément, celui d'Álvaro Cortés. Le joueur de l'académie du Barça a en effet entamé la préparation de la saison avec l'équipe première, et il semblait capable de rester dans le groupe de Flick, mais il a choisi de partir il y a quelques jours.

Deux raisons principales ont motivé sa décision : la première étant sa conviction qu'il n'obtiendrait pas beaucoup d'opportunités, la seconde étant sa prise de conscience que le club se mobilisait sur le marché des transferts pour recruter un défenseur central gaucher.

Un projet d'avenir

La recherche d'un défenseur central gaucher entre désormais dans une phase plus intense, tous les indicateurs laissant penser que le Barça cherche un joueur au potentiel prometteur, c'est-à-dire un jeune défenseur central pouvant se transformer en projet d'avenir.

Sur le plan de l'équipe première, le Néerlandais Rood Nistad, âgé de 18 ans, est l'un des joueurs qui suscitent le plus d'intérêt au sein du club.

On ne peut pas non plus exclure que Deco surprenne à nouveau tout le monde, comme il l'a fait au cours des dernières heures avec la signature de Gabriel Jesus, et qu'il travaille sur une opération surprise qui n'a pas été révélée par les médias.

Nistad se distingue par le fait qu'il est un défenseur central gaucher doté d'une imposante structure physique, puisqu'il mesure 1,95 mètre, et il a rapidement réussi à s'imposer avec l'équipe première du Twente.

Le joueur se démarque comme un projet de défenseur central moderne, capable de jouer et de construire les attaques depuis l'arrière, bien qu'il en soit encore à un stade très précoce de sa carrière.

De par ses caractéristiques, son style ressemble à celui du défenseur central Dean Huijsen, et il a par ailleurs laissé entendre à plus d'une reprise son envie de jouer avec le Barça, reconnaissant qu'il aimerait évoluer aux côtés de Pau Cubarsí.



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