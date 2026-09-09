Le Français Thierry Henry, ancienne star d'Arsenal et de Barcelone, a désigné son favori pour le sacre au Ballon d'Or en 2026.

Le magazine « France Football » a dévoilé hier, mardi, la liste des trente candidats au Ballon d'Or 2026, parmi lesquels figure Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, qui bénéficie du soutien de Henry pour remporter le trophée.

Henry a déclaré, dans des propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « S'il avait remporté la Coupe du monde, je pense que Lionel Messi aurait gagné le Ballon d'Or. Et Michael Olise n'aurait pas été très loin derrière. Mais Kylian Mbappé est mon favori. »

Il a ajouté : « Certains me diront qu'il n'a rien gagné. Je pense que certains devraient chercher un peu pour découvrir que certains lauréats du Ballon d'Or n'avaient rien gagné l'année précédant leur sacre. »

Il a poursuivi : « Pour moi, Kylian est le meilleur. Quand on voit ce qu'il a accompli sur le plan individuel : meilleur buteur de la Ligue des champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Coupe du monde... Olise a la même performance en termes de passes décisives. C'est impressionnant. Je choisirais Kylian, et Michael Olise juste derrière lui. »

La liste des candidats au Ballon d'Or 2026 comprend :

Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre)

Pau Cubarsí (Barcelone, Espagne)

Marc Cucurella (Chelsea, Espagne)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, France)

Luis Díaz (Bayern Munich, Colombie)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Gabriel (Arsenal, Brésil)

Erling Haaland (Manchester City, Norvège)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroc)

Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Géorgie)

Lamine Yamal (Barcelone, Espagne)

Sadio Mané (Al-Nassr, Sénégal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brésil)

Lautaro Martínez (Inter Milan, Argentine)

Kylian Mbappé (Real Madrid, France)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentine)

João Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Michael Olise (Bayern Munich, France)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Équateur)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, Mexique)

Declan Rice (Arsenal, Angleterre)

Rodri (Manchester City, Espagne)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, Espagne)

William Saliba (Arsenal, France)

Ferran Torres (Barcelone, Espagne)

Dayot Upamecano (Bayern Munich, France)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brésil)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

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