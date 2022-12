Qui est Salt Bae ? Le richissime cuisinier qui s'invite partout

L'Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde en battant la France et a été bizarrement rejointe dans ses célébrations par Salt Bae.

Le chef turc Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gökçe, a fait la une des journaux après la victoire dramatique de l'Argentine aux tirs au but contre la France lors de la finale de la Coupe du monde Qatar 2022. "Pourquoi était-il sur le terrain ?" et "Qui est-il ?" sont des questions que nous allons aborder ici et qui sont celles que quelques joueurs argentins - Lionel Messi inclus - semblaient également se poser à la fin de la plus grande soirée de leur vie.

Rendez-vous sur la chaîne Instagram de Salt Bae - nusr_et - et vous tomberez peut-être sur une vidéo de lui et d'Ángel Di María, à l'air incroyablement perplexe, posant avec le trophée de la Coupe du monde (celle-ci comprend le pouce le plus maladroit que vous puissiez voir) ou de Cristián Romero souriant et riant poliment lorsque Gökçe arrache le trophée à son jeune fils. Le chef a également essayé d'attirer l'attention de Lionel Messi, l'homme du moment (qui devrait probablement être l'homme des 18 dernières années), mais celui-ci n'a rien voulu savoir.

Pourquoi Salt Bae était-il sur le terrain en train de célébrer avec l'Argentine ?

Gökçe a été abondamment critiqué par les commentateurs pour son comportement "minable", qui se sont également demandés comment il avait réussi à entrer sur le terrain et pourquoi il touchait et embrassait le trophée.

Selon les règles de la FIFA, énoncées sur son site Internet, "En tant que l'un des symboles sportifs les plus reconnus au monde et une icône inestimable, le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA™ ne peut être touché et tenu que par un groupe très restreint de personnes, qui comprend d'anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ et des chefs d'État". Personne ne sait exactement dans laquelle de ces deux catégories se situe Salt Bae...

Il s'avère toutefois que l'homme de 39 ans est un "ami" du président de la FIFA, Gianni Infantino, les deux hommes ayant été vus en train de discuter et de s'embrasser quelques jours avant la finale à Doha. Vous en conviendrez, il s'agit d'une véritable bromance. Cela justifie-t-il d'enfreindre les règles susmentionnées ? Infantino pense probablement qu'il peut faire ce qu'il veut.

Qui est Salt Bae ?

Salt Bae a été décrit comme étant aussi bien un "chef" qu'un "boucher", un "amuseur culinaire" ou un "restaurateur". Il est devenu célèbre en 2017 après qu'une vidéo le montrant en train de préparer un steak ottoman en le saupoudrant de façon flamboyante de sel est devenue virale et a donné lieu à d'autres vidéos, d'innombrables mèmes, une nouvelle célébrité et de nombreux amis célèbres, dont toute une série de joueurs de football.

Gökçe a été contraint de quitter l'école à un jeune âge parce que sa famille ne pouvait pas payer ses études et a travaillé comme apprenti boucher. Il a ensuite passé un certain temps à Buenos Aires dans sa vingtaine, où il a appris à connaître le bœuf argentin et la boucherie. On peut donc supposer que c'est de là que vient son affiliation à La Albiceleste.

Combien de steakhouses Salt Bae possède-t-il ?

Il est retourné à Istanbul et y a ouvert son premier steakhouse en 2010, qui a été suivi par d'autres, dont un à Doha, à mesure que son entreprise se développait. Dans l'année qui a suivi sa première vidéo virale, il a ouvert 13 autres steakhouses et en compte désormais 15 au total, dont des établissements à New York, Miami et Londres.

Que signifie Salt Bae ?

Il y a deux pistes de réflexion liées entre elles. Dans certaines parties du monde anglophone (en particulier aux États-Unis), le terme "Bae" est un raccourci du mot "baby", mais c'est aussi un acronyme qui signifie "avant tout le monde". C'est dire à quel point Gökçe aime son sel.

Quelle est la valeur nette de Salt Bae ?

En 2021, sa valeur nette estimée était évaluée à 60 millions de dollars, il a presque 50 millions de followers sur Instagram et il peut compter des gens comme David Beckham et Leonardo DiCaprio (nous devons supposer qu'Infantino aussi...) comme clientèle. Messi a déjà été photographié avec lui, mais il semble qu'il y ait un temps et un lieu pour le capitaine argentin.