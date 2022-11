Qui est le plus jeune buteur de l'Angleterre lors d'une Coupe du monde de football ?

Quel est le plus jeune joueur à avoir marqué un but avec l'Angleterre lors d'une Coupe du monde ?

Ce lundi 21 novembre 2022, l'Angleterre affrontait l'Iran au Khalifa International Stadium d'Al Rayyan à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

L'équipe d'Angleterre de football a ouvert le score à la 35e minute par Jude Bellingham d'une jolie tête décroisée. A seulement 19 ans et 145 jours, c'est son premier but inscrit lors d'une phase finale de la Coupe du monde.

Mais le joueur du Borussia Dortmund (club évoluant en Bundesliga) est-il le plus jeune buteur des Three Lions lors d'une Coupe du monde de football ?

Owen encore plus précoce que Bellingham !

La réponse est non car un joueur a réussi l'exploit d'être plus précoce que Jude Bellingham lors d'une phase finale de la compétition.

Ce record appartient à Michael Owen. L'attaquant, qui évoluait alors à Liverpool, était âgé de 18 ans et 190 jours lorsqu'il a marqué à la 79e minute du match Angleterre-Roumanie le 22 juin 1998 lors de la Coupe du monde organisée en France.

Malheureusement pour Owen, l'Angleterre s'était inclinée 2-1 dans une rencontre jouée au Stadium à Toulouse. Mais cela n'avait pas empêché l'Angleterre de franchir la phase de groupes.

Michael Owen avait d'ailleurs marqué lors des huitièmes de finale. L'Angleterre avait affronté et avait été éliminée par l'équipe d'Argentine. Le but d'Owen contre l'Albiceleste avait même été élu plus beau but de la Coupe du monde 1998.

On souhaite à Jude Bellingham de connaître également cet honneur lors de la Coupe du monde 2022.

