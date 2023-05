Qui est le joueur de football le plus cher de la planète ?

L'observatoire du football européen a publié le classement des joueurs les plus chers de la planète football.

Dans un football moderne où les prix des transferts atteignent régulièrement des sommes astronomiques, beaucoup s'interrogent sur la valeur réelle des joueurs, certains transferts atteignant des sommes exorbitantes sans que cela ne paraisse toujours justifié. Spécialisé dans la valeur des joueurs, l'observatoire du football européen (CIES) a publié le classement des joueurs les plus chers au monde en analysant 1224 de 74 championnats analysés. Sont pris en compte l'âge et les performances du joueur mais également son contrat actuel, un joueur en fin de contrat perdant forcément de sa valeur.

Haaland et Vinicius se partagent la tête

On retrouve en tête de ce classement deux joueurs qui se sont affrontés mardi soir en Ligue des Champions. Avec une valeur de 200 millions d'euros chacun, Erling Haaland et Vinicius se partagent la première place. Les deux joueurs de 22 ans sont suivis par le joueur le plus convoité de la planète Jude Bellingham (150 millions d'euros). Place partagée avec d'autres cracks du football mondial tels que Pedri, Jamal Musiala et Kylian Mbappé. Officiellement, l'international français n'est en effet lié au PSG que jusqu'en 2024, ce qui explique sa position dans ce classement.

Courtisé par le PSG, Victor Osimhen coûterait moins de 60 millions d'euros, tandis que Naples en demande 160 pour accepter de le céder lors du prochain mercato estival. Le CIES a toutefois précisé que s'il disposait d'un contrat de trois ans, Kylian Mbappé serait en tête du classement.