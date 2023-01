Quels successeurs à Lloris ? 4 noms cités, dont une surprise !

La retraite internationale d'Hugo Lloris va plonger Didier Deschamps et son staff dans une large réflexion pour le poste de gardien.





Dans un début de semaine marqué par la tempête médiatique provoquée par Noël Le Graët, l'annonce a été faite dans une relative discrétion, à l'image du personnage : Hugo Lloris et l'équipe de France, c'est terminé. Le capitaine emblématique des Bleus a indiqué qu'il mettait un terme à sa carrière internationale après 14 ans de bons et loyaux services pour les Bleus.





Lloris évoque ses possibles successeur





Un nouveau chapitre va donc s'ouvrir en équipe de France. Didier Deschamps perd son gardien numéro 1, mais également un leader apprécié et respecté en dehors. L'identité de son successeur ne fait aucun doute. Mike Maignan, convaincant lors de ses apparitions en Bleus, a déjà saisi sa chance. Sans ses pépins physiques, le gardien de l'AC Milan aurait été la doublure de Lloris lors de la dernière Coupe du monde.



Voir Maignan reprendre le flambeau est donc dans l'ordre des choses. Mais avec l'incertitude qui plane autour de l'avenir de Steve Mandanda, c'est toute une nouvelle génération de gardiens qui devrait avoir une carte à jouer. Et à ce sujet, Lloris a une vision assez claire de la suite.





Dans l'entretien qu'il a accordé à L'Équipe juste après son annonce, le portier des Spurs n'a pas hésité à se mouiller pour citer quelques noms, avec une petite surprise. « C’est le moment pour les autres de prendre leur chance, et on sait que Mike est destiné à prendre la suite. Je ne lui souhaite que du bien, à lui et aux autres gardiens qui vont apparaître. Il y a Mike, et d’autres qui méritent : Alphonse (Areola) est là, Steve (Mandanda) aussi, et d’autres, Alban Lafont, Illan Meslier, et plus tard, Lucas Chevalier, peut-être. Je suivrai ça de près et avec passion, parce que j’aime le poste, et parce que je veux que l’équipe de France reste au plus haut dans la hiérarchie mondiale, ce qui passe par des gardiens performants.», avait-il conclu.





Adoubés par le champion du monde 2018, les 4 intéressés ne seront certainement pas insensibles à cette sortie. La balle est désormais dans leur camp.