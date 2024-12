La blessure de Mbappé face à l’Atalanta, est-ce grave ?

Atalanta Bergame vs Real Madrid

Après avoir scoré pour le Real, Kylian Mbappé a contracté un coup qui l’a contraint de sortir. Découvrez les dernières infos le concernant.

Kylian Mbappé a vécu une soirée en demi-teinte ce mardi lors de la victoire du Real Madrid contre l’Atalanta en Ligue des champions. Si l’attaquant français a brillé en ouvrant la marque dès la 10e minute, avec un superbe enchaînement contrôle-frappe croisée, il n’a malheureusement pas pu terminer la rencontre. Juste avant la mi-temps, Mbappé a reçu un coup à la cuisse qui l’a contraint de céder sa place à Rodrygo.

Une soirée contrastée pour Mbappé

Ce coup d’arrêt est un véritable coup dur pour Mbappé, qui était en pleine forme. Auteur d’un but décisif contre Getafe le week-end dernier, il enchaînait les performances marquantes et semblait retrouver son meilleur niveau après des semaines mouvementées sur et hors du terrain.

Getty Images

Une blessure qui inquiète

Pour l’instant, aucune information officielle n’a été communiquée sur la gravité de la blessure. A en croire Canal+, il pourrait y voir une lésion musculaire au niveau de la cuisse. Selon des sources proches du club, le staff médical du Real Madrid procèdera à des examens complémentaires dans les prochaines heures. Les fans et les observateurs espèrent que cette blessure n’est qu’un coup sans gravité et qu’il pourra rapidement retrouver les terrains.

Une prestation marquante malgré tout

Avant sa sortie prématurée, Mbappé avait marqué les esprits. Non seulement son but face à l’Atalanta rappelle son incroyable talent, mais il s’inscrit également dans une continuité. C’est contre cette même équipe qu’il avait ouvert son compteur sous les couleurs merengues en août dernier, lors de la Supercoupe d’Europe. Cette réalisation, ajoutée à celle contre Getafe, prouve que le Français était sur une belle dynamique, malheureusement freinée par cette blessure.