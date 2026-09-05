Quelques heures après la défaite : présence inattendue de Mourinho dans les tribunes

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a tenu à assister à la rencontre entre le Real Madrid Castilla et le Juventud Torremolinos depuis la loge privée du stade Di Stéfano, afin de suivre la première apparition de l'équipe réserve sur son terrain et d'observer la progression des joueurs de l'académie du club.

Selon le journal espagnol « Marca », Mourinho a suivi avec attention la performance des jeunes joueurs du Real Madrid durant la rencontre, après avoir préféré ne pas manquer le match de l'équipe réserve.

Le Real Madrid s'était incliné hier face au Real Betis et bénéficie aujourd'hui d'un jour de repos, avant de reprendre les entraînements demain à 10h30, tandis que Mourinho a saisi l'occasion pour assister au match du Castilla, qui a débuté à 12h00.

La rencontre a vu la participation de plusieurs joueurs de l'académie sur lesquels l'entraîneur s'est appuyé durant la période de préparation de la saison, et qui s'entraînent dans l'environnement de l'équipe première.

Quatre joueurs de l'académie figuraient dans le dernier groupe du Real Madrid face au Real Betis : Javi Navarro, Jorge Cestero, Mario Rivas et Sergio Martínez.

Jorge Cestero et Mario Rivas ont été titularisés, et le milieu de terrain a réussi à ouvrir le score d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface de réparation.

Mourinho a également observé la performance du défenseur Nasi, l'une des recrues du Real Madrid Castilla cette saison, aux côtés de Dani Yáñez, Juan Martínez et Mestre, des jeunes joueurs qui figurent eux aussi dans le cercle d'intérêt de l'équipe première.



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