Quelles options tactiques pour le PSG de Luis Enrique ?

L'arrivée de Luis Enrique sur le banc redessine les plans du club de la capitale. Voici les différentes animations envisageables.

Luis Enrique a le sens de la formule. Présenté il y a une semaine dans son costume d'entraîneur du Paris Saint-Germain, le technicien espagnol a réussi son oral de rentrée. Un passage de son discours est resté dans les têtes. "L'identité de jeu offensive est non négociable. Si on ne pensait pas qu'on peut jouer de manière offensive, on ne vient pas. Comme entraîneur, on doit s'adapter aux joueurs qu'on a mais je peux vous garantir, c'est ma première mission."

En priorisant la nécessité de redonner à Paris un style de jeu léché, Luis Enrique a annoncé la couleur. Mais ces jolis mots devront se traduire par des actes et une méthode. Du Barça à la sélection espagnole, le nouveau coach du PSG a effectivement démontré sa capacité à instaurer une philosophie de jeu spectaculaire, mais toutes ses équipes ne se ressemblaient pas non plus. Son Barça était beaucoup plus verticale que sa Roja. Alors à quoi ressemblera son PSG ? En attendant d'avoir une idée plus précise de l'effectif, petit tour d'horizon sur les systèmes envisageables.

Le retour du 4-3-3 ?

Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, le 4-3-3 est le schéma le plus utilisé par Luis Enrique - de très loin. Cette animation pourrait permettre à Paris de retrouver un milieu de terrain fort, si l'Espagnol dispose des joueurs qu'il souhaite pour avoir une équipe pro-active avec le ballon et équilibrée à la récupération. Le rendement du jeune Uruguayen Manuel Ugarte, décrit comme un joueur plus accrocheur que technique, sera important dans sa réflexion. Car il semble difficile d'imaginer Marco Verratti redevenir une pointe basse devant la défense. Par ailleurs, le retour d'une défense à 4 pourrait réduire le champ d'expression des très offensifs Achraf Hakimi et Nuno Mendes, mais les deux latéraux - le Marocain, surtout - n'offrent pas forcément un niveau de performance sensiblement différent dans un système à 5.

L'équipe possible en 4-3-3 : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes - Fabian Ruiz Ugarte, Verratti - Asensio (Bernardo Silva ?), Mbappé, Neymar.

4-4-2, taillé pour Mbappé et Neymar ?

Considérant que Kylian Mbappé et Neymar restent à Paris cette saison, la meilleure façon d'associer les deux stars en répondant globalement à leurs attentes serait d'opter pour une animation en 4-4-2 façon Monaco 2017. C'est dans ce schéma que Mbappé s'est révélé aux yeux du monde avec un certain Bernardo Silva à ses côtés. L'arrivée potentielle du milieu offensif portugais est capitale. Elle permettrait à Luis Enrique de l'utiliser dans un rôle d'attaquant droit capable de repiquer dans le coeur du jeu pour densifier cette zone. Le milieu ne compterait pas deux joueurs, mais quatre ou plus, avec un autre animateur côté gauche - rôle naturellement attribué à Neymar. Mbappé, lui, bénéficierait d'une grande liberté de mouvement en tournant autour d'un attaquant de fixation.

L'équipe possible en 4-4-2 : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes - Asensio (Bernardo Silva ?), Verratti, Ugarte, Neymar - Mbappé, recrue (Kolo Muani ?).

3-4-3 ou 3-5-2, les choix de la continuité

En l'état actuel des choses, il est difficilement imaginable de voir le Paris Saint-Germain rester dans une configuration à trois défenseurs centraux comme la saison passée. Mais cette option n'est pas à exclure pour autant. La constitution du secteur défensif va dans ce sens, avec pléthore de défenseurs centraux et plusieurs choix pour les latéraux. Un renfort comme Lucas Hernandez aurait les deux casquettes, bien qu'il n'ait pas un profil de piston naturel. Milan Skriniar a aussi évolué dans ce système à l'Inter, avec succès. Luis Campos a basé la première vague de son recrutement sur cette approche tactique. Mais le puzzle du méticuleux dirigeant portugais sera peut-être reconfiguré avec la suite du mercato.

L'équipe possible en 3-4-3 : Donnarruma - Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes - Ugarte, Verratti - Asensio (Bernardo Silva ?), Mbappé, Neymar.