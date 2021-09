Le capitaine portugais a fait un retour fracassant en Premier League en 2021 et peut se targuer d'un certain nombre de parrainages.

Cristiano Ronaldo a peut-être subi une légère baisse de salaire en quittant la Juventus pour Manchester United, mais la star portugaise reste l'un des plus gros salaires du football.

Son retour en Premier League signifie qu'il doit se réadapter au jeu anglais, mais cela n'a pas altéré son appétit pour les affaires.

La star portugaise a plus que sa part de contrats de sponsoring et d'entreprises dans divers secteurs.

Mais combien vaut exactement Ronaldo aujourd'hui ? Il est difficile de le dire exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fera partie des athlètes les mieux payés au monde pendant un certain temps encore.

Quelle est la valeur financière nette de Cristiano Ronaldo ?

Valeur financière nette : 422M€ Source de sa richesse : Contrats de football, contrats de sponsoring, investissements commerciaux Date de naissance : 5 février, 1985 Pays de naissance Portugal

Ronaldo aurait une valeur nette d'environ 500 millions de dollars (422M€ d'euros), mais personne ne peut vraiment prétendre avoir une idée précise de ce que vaut Ronaldo, à l'exception de sa société de gestion.

La valeur nette estimée de Ronaldo est légèrement supérieure à celle de son rival de longue date, Lionel Messi, bien que l'Argentin ait remporté des contrats plus lucratifs ces dernières années.

En 2021, Ronaldo figurait à la troisième place de la liste Forbes des athlètes les mieux payés au monde, avec des revenus de 120 millions de dollars (87 millions de livres sterling), dont 50 millions de dollars (36 millions de livres sterling) ont été gagnés grâce à des activités hors du terrain.

À cette occasion, le capitaine du Portugal se trouvait derrière le combattant de l'UFC Conor McGregor, qui était en tête de liste, et Messi, qui était deuxième.

Il devance toutefois Dak Prescott, LeBron James et Neymar, entre autres.

Quel est le salaire de Cristiano Ronaldo ?

Ronaldo devrait gagner environ 442,308 euros par semaine à Manchester United, soit 23 millions d'euros en tout - une baisse de salaire par rapport à son salaire annuel de 30 millions d'euros à la Juventus.

Avant son passage à la Juve, Ronaldo avait signé un contrat avec le Real Madrid en novembre 2016, qui aurait été d'environ 365 000 £ par semaine avant les bonus.

Les revenus du contrat du capitaine portugais signifient qu'il fait partie des footballeurs les mieux rémunérés au monde.

Temps Gains Par seconde €3.071 Par minute €184.3 Par heure €11,057 Par jour €88,461 Par semaine €442,308 Par mois €1.96m Par an €23m

Quels sont les contrats de sponsoring de Cristiano Ronaldo ?

Le contrat de sponsoring le plus important de Ronaldo est celui avec Nike, qui a été renouvelé à peu près au moment où il a prolongé son dernier contrat avec Madrid.

L'accord avec Nike serait le deuxième contrat à vie du géant des vêtements de sport, après avoir offert des conditions similaires au triple champion NBA LeBron James. Le contrat de l'icône des Los Angeles Lakers est estimé à plus d'un milliard de dollars au total, bien que la répartition exacte de cette somme année par année soit gardée secrète.

Naturellement, beaucoup ont supposé que Ronaldo avait signé sur une base comparable. Bien que le chiffre d'un milliard de dollars semble extraordinaire, il convient de noter que les analystes de sponsoring Hookit ont estimé que la seule présence de Ronaldo sur les médias sociaux valait un incroyable 474 millions de dollars pour Nike en 2016.

Avant le nouvel accord, la plupart des sources chiffraient les gains annuels de Ronaldo chez Nike à quelques millions de moins que son ancien salaire madrilène.

Au-delà de Nike, Ronaldo a signé des contrats de sponsoring avec des entreprises comme Armani, Tag Heuer, Egyptian Steel, Herbalife, Italia Independent, Clear, PokerStars et Castrol.

Quelles sont les entreprises de Cristiano Ronaldo ?

Le contrat de sponsoring le plus important de Ronaldo est celui avec Nike, qui a été renouvelé à peu près au moment où il a prolongé son dernier contrat avec Madrid.

L'accord avec Nike serait le deuxième contrat à vie du géant des vêtements de sport, après avoir offert des conditions similaires au triple champion NBA LeBron James. Le contrat de l'icône des Los Angeles Lakers est estimé à plus d'un milliard de dollars au total, bien que la répartition exacte de cette somme année par année soit gardée secrète.

Naturellement, beaucoup ont supposé que Ronaldo avait signé sur une base comparable. Bien que le chiffre d'un milliard de dollars semble extraordinaire, il convient de noter que les analystes de sponsoring Hookit ont estimé que la seule présence de Ronaldo sur les médias sociaux valait un incroyable 474 millions de dollars pour Nike en 2016.

Avant le nouvel accord, la plupart des sources chiffraient les gains annuels de Ronaldo chez Nike à quelques millions de moins que son ancien salaire madrilène.

Au-delà de Nike, Ronaldo a signé des contrats de sponsoring avec des entreprises comme Armani, Tag Heuer, Egyptian Steel, Herbalife, Italia Independent, Clear, PokerStars et Castrol.

En plus de représenter un certain nombre de marques, Ronaldo a créé la sienne autour de l'image de CR7. Elle est principalement centrée sur sa ligne de sous-vêtements, mais elle a également évolué pour inclure divers autres produits d'habillement, de loisirs et de maison.

En outre, Ronaldo possède deux hôtels - nommés Pestana CR7 - au Portugal : un dans la capitale, Lisbonne, et un autre à Funchal, sa ville natale sur l'île de Madère. Fin 2016, il s'est étendu aux salles de sport dans le cadre d'un partenariat avec la société américaine de santé Crunch, le premier point de vente sous le nom de " CR7 Fitness " ayant été ouvert à Madrid.

En mars 2019, Ronaldo a lancé une clinique de transplantation capillaire en Espagne, appelée Insparya. "Ce projet va être un succès, car nous voulons aider les Espagnols et l'économie espagnole", a déclaré Ronaldo lors de l'ouverture.

Attendez-vous à voir le joueur de 36 ans se développer davantage dans ce domaine alors que ses jours de jeu touchent à leur fin, Michael Jordan prouvant que les noms des plus grands joueurs conservent leur valeur même après la retraite.

Quelles sont les activités caritatives de Cristiano Ronaldo ?

Il serait injuste de dire que Ronaldo ne s'efforce pas de mettre une partie de sa fortune au service du bien commun - en fait, en 2015, il a été reconnu par Dosomething.org comme la star sportive la plus charitable au monde.

Le site Web a acclamé Ronaldo pour avoir utilisé sa célébrité pour promouvoir diverses causes, notamment la faim chez les enfants, l'obésité et la biodiversité, et a souligné un don de 83 000 dollars à un fan de 10 ans qui avait besoin d'une opération du cerveau, ainsi qu'une contribution de 165 000 dollars à un centre de lutte contre le cancer au Portugal qui a traité sa mère.

Après la finale de la Ligue des champions 2016, il a été rapporté que l'ex-Manchester United avait demandé à son agent Jorge Mendes de faire don de sa prime de victoire de 600 000 € à une organisation non gouvernementale. Par le passé, Ronaldo a soutenu des organisations comme l'UNICEF, World Vision et Save the Children.

En 2016, Ronaldo a enregistré un message pour les enfants touchés par le conflit en Syrie et a fait ce que Save the Children a décrit comme un don "généreux" à leur cause.

L'article continue ci-dessous

Combien d'abonnés Cristiano Ronaldo a-t-il sur les réseaux sociaux ?

Selon Hookit, Ronaldo est devenu le premier athlète à atteindre un total combiné de 200 millions d'abonnés sur Facebook, Instagram et Twitter. À l'été 2021, il comptait 498 millions d'adeptes sur ces plateformes.

Sa page Facebook, en particulier, est de loin la plus populaire de tous les athlètes sur la plateforme. Ronaldo compte plus de 149 millions d'adeptes, soit bien plus que les 104 millions de Messi et encore plus que le meilleur non footballeur, Dwayne Johnson, également connu sous le nom de The Rock, qui en compte 58 millions.

Sur Instagram, Ronaldo est également en tête des personnes les plus suivies, avec 335 millions d'abonnés. Il se place ainsi en deuxième position, derrière le compte officiel Instagram, et devance Selena Gomez, The Rock et Ariana Grande.