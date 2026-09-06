Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Valence, ce dimanche, lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne.

Flick a aligné un trio offensif composé de Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon.

Cela intervient malgré le fait que Yamal n'a pas participé au dernier entraînement collectif avant le match, se contentant de s'entraîner en salle de musculation.



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Rodri figure dans le onze de départ pour la première fois depuis son transfert retentissant de Manchester City vers le Barça durant le mercato estival, tandis que l'Égyptien Hamza Abdelkarim prend place sur le banc des remplaçants.

La composition complète du Barça pour le match de ce jour est la suivante :

Joan Garcia - Espart - Cubarsí - Gerard Martín - Eric García - Pedri - Rodri - Fermín López Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.

À noter que le Barça partage la tête de la Liga avec 9 points, à égalité avec le Real Madrid et le Real Betis.



