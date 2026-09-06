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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Quelle est la situation de Rodri et Yamal ? Flick dévoile la composition du Barça face à Valence

H. Flick
L. Yamal
Rodri
FC Barcelone
FC Valence
LaLiga
Allemagne
Espagne

Un nouveau défi pour s'emparer seul de la première place

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Valence, ce dimanche, lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne.

Flick a aligné un trio offensif composé de Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon.

Cela intervient malgré le fait que Yamal n'a pas participé au dernier entraînement collectif avant le match, se contentant de s'entraîner en salle de musculation.

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Rodri figure dans le onze de départ pour la première fois depuis son transfert retentissant de Manchester City vers le Barça durant le mercato estival, tandis que l'Égyptien Hamza Abdelkarim prend place sur le banc des remplaçants.

La composition complète du Barça pour le match de ce jour est la suivante :

Ligue des Champions
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
LaLiga
FC Séville crest
FC Séville
SEV
FC Valence crest
FC Valence
VAL

Joan Garcia - Espart - Cubarsí - Gerard Martín - Eric García - Pedri - Rodri - Fermín López  Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.
À noter que le Barça partage la tête de la Liga avec 9 points, à égalité avec le Real Madrid et le Real Betis.

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