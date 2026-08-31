Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter le Rayo Vallecano, ce lundi, lors de la troisième journée de la Liga.

Flick a aligné un trio offensif composé de Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon.

La composition complète du Barça pour le match de ce jour est la suivante :

Joan García, Koundé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Pedri, Olmo, Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Le jeune Égyptien Hamza Abdelkarim figure sur le banc des remplaçants aux côtés de Karim Adeyemi, Rodri, Fermín López et João Cancelo.

Le Barça occupe provisoirement la cinquième place au classement de la Liga avec 6 points, tandis que le Rayo Vallecano est 16e avec un seul point.



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