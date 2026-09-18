Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, a dévoilé la liste de son équipe pour la prochaine trêve internationale, marquée par la convocation de Rio Ngumoha, attaquant de Liverpool, ainsi que par le retour surprise de Dominic Calvert-Lewin, la star de Leeds United.

La liste comprend également Alex Scott, milieu de terrain de Bournemouth, qui faisait partie du stage préparatoire de Tuchel avant la Coupe du monde cet été, mais qui n'avait pas figuré dans la liste finale des 26 joueurs.

Ngumoha, âgé de 18 ans, a disputé son premier match international avec l'équipe première lorsqu'il est entré en jeu en seconde période lors de la victoire amicale 1-0 face à la Nouvelle-Zélande, le 6 juin.

Le joueur a réussi à s'imposer dans l'effectif de l'équipe première de Liverpool la saison dernière, disputant 35 matchs au cours desquels il a inscrit deux buts.

La liste de Tuchel lors de la trêve internationale de mars dernier comptait Calvert-Lewin, qui avait joué 34 minutes lors du match nul amical 1-1 face à l'Uruguay. Cette rencontre marquait sa première apparition avec la sélection anglaise depuis 2021, mais il ne figurait pas dans la liste de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde.

Le joueur âgé de 29 ans a retrouvé son niveau depuis son transfert à Leeds United, arrivé libre en provenance d'Everton l'été dernier, inscrivant 19 buts en 45 matchs, dont 4 buts cette saison.

Scott, âgé de 23 ans, a été convoqué à deux reprises sous la direction de Tuchel, mais il n'a jusqu'à présent disputé aucun match international avec l'équipe première.

Le joueur a réalisé un début en force lors de la saison 2026-2027, en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives.

Voici la liste complète de l'Angleterre :

Pickford - Steele - Trafford - Trent Alexander-Arnold - Branthwaite - Chalobah - Guéhi - Hall - Konsa - Livramento - O'Reilly - Quansah - Anderson - Bellingham - Lewis-Skelly - Mainoo - Palmer - Rice - Scott - Calvert-Lewin - Eze - Gordon - Kane - Ngumoha - Rashford - Rogers - Saka.





La Fédération internationale de football a modifié le calendrier des matchs des sélections masculines pour la période 2026-2030, en fusionnant les deux trêves internationales de septembre et d'octobre en une seule.

L'Angleterre disputera, pour la première fois de son histoire, 4 matchs durant cette trêve internationale étalée sur 3 semaines, tous dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

L'équipe de Tuchel entamera la trêve par un affrontement contre l'Espagne, championne du monde, au stade de Wembley le 26 septembre, avant d'affronter la République tchèque au stade Fortuna Arena le 29 septembre, puis la Croatie au stade Stadion HNK Rijeka le 3 octobre.

L'Angleterre clôturera la trêve internationale par une nouvelle confrontation face à la République tchèque au stade de Wembley le 6 octobre.

Le Portugal est le tenant du titre de la Ligue des nations de l'UEFA, après avoir battu l'Espagne aux tirs au but en finale de la compétition en juin 2025.

La meilleure performance de la sélection anglaise en Ligue des nations de l'UEFA remonte à la première édition de la compétition, lors de la saison 2018-2019, lorsqu'elle a terminé à la troisième place après sa victoire face à la Suisse aux tirs au but.



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