Le FC Barcelone poursuit ses démarches intensives pour boucler le dossier du nouvel attaquant, l'Argentin Julian Alvarez demeurant la priorité pour renforcer l'attaque. Toutefois, face aux difficultés que continue d'imposer l'Atlético de Madrid, le Barça a commencé à travailler sur un plan alternatif.

Selon le journal espagnol « Sport », l'option d'un recrutement d'Eli Junior Kroupi, l'attaquant de Bournemouth, est de nouveau ouverte. Le FC Barcelone s'est en effet déjà renseigné auprès de l'entourage du joueur sur les conditions contractuelles, la direction du club étant consciente de son besoin pressant d'un avant-centre, à condition que le montant de l'investissement ne dépasse pas 100 millions d'euros.

La direction sportive du club catalan est divisée sur l'intérêt de cette transaction. Une partie des responsables est convaincue que le joueur peut réussir et qu'il répond parfaitement aux exigences de l'entraîneur Hansi Flick, lequel a donné son accord pour recruter Kroupi en cas d'échec de la venue d'Alvarez, d'autant plus que le technicien allemand place le recrutement d'un avant-centre en tête de ses priorités.

Flick juge indispensable de signer un attaquant qui exerce une forte pression sur la construction du jeu adverse, des caractéristiques que possède l'attaquant en provenance de Lorient.

En revanche, une autre partie au sein de la direction sportive estime que débourser 100 millions d'euros pour un attaquant âgé de 19 ans constitue une décision comportant un risque, bien que Junior Kroupi ait réalisé une saison remarquable avec Bournemouth, marquant 13 buts en 35 matchs, et ait été décisif dans l'obtention par son équipe d'une place de choix en Premier League, les hommes d'Iraola ayant terminé la compétition à la sixième place pour se qualifier en Ligue Europa.

Bien que le montant de 100 millions d'euros corresponde aux exigences de Bournemouth, le FC Barcelone ne trouvera pas la mission de recruter l'attaquant français aisée en cas de décision finale, la direction du club anglais estimant que le départ de sa première vedette à ce moment perturberait la planification de la nouvelle saison et qu'il serait bien trop tard pour trouver un remplaçant adéquat, même s'il reste encore un mois entier avant le coup d'envoi de la Premier League.

Eli Junior Kroupi, qui se distingue par son efficacité, sa vitesse, sa polyvalence et son travail collectif, suscite l'intérêt de Manchester City et du Paris Saint-Germain, mais si le FC Barcelone se manifeste sérieusement pour l'international français des moins de 21 ans, il aura la priorité, étant donné que le joueur ne figure pas parmi les premiers choix d'Enzo Maresca ou de Luis Enrique, ce qui ouvre la voie au Barça.