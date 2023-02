Quelle est la meilleure performance du PSG en Ligue des Champions?

Le PSG entame ce mardi les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Mais quelle est la meilleure performance du club dans la compétition?

Alors que le PSG se prépare à disputer les deux matchs les plus importants de sa saison contre le Bayern Munich. Car si Paris doit se relancer en championnat, le réel objectif des hommes de Christophe Galtier est toujours européen. À l'approche de cet affrontement, retour sur les meilleures performances du PSG en Ligue des Champions.

Plafond de verre et dépassement récent

Dans les années qui ont suivi l'arrivée de QSI à Paris, le club parisien a longtemps buté sur un plafond de verre récurrent en Ligue des Champions. Entre les saisons 2012/2013 et 2015/2016, les Parisiens ont à chaque fois été éliminés en quarts de finale. Une étape qui voit les Franciliens échouer successivement contre le Barça, Chelsea, le Barça à nouveau et Manchester City.

L'échec récurrent en quarts de finale a beau être devenu une source de blagues à l'époque, les Parisiens ont réussi à venir à bout de leurs démons et surpasser cette étape impossible. Lors de la saison 2020/2021, Paris va ainsi atteindre les demi-finales en éliminant le Barça puis le Bayern avant de chuter sur un Manchester City bien trop complet.

Performance oubliée et meilleure performance

Fait insolite, la demi-finale de 2020/2021 n'est en réalité pas la seule du club parisien et la première de son histoire est sans doute inconnue de la majorité des suiveurs : en 1994/1995, le PSG atteint en effet les demi-finales après avoir sorti le Barça (encore eux) en quarts. À l'époque, il n'y a pas encore de huitièmes de finale. Les Parisiens seront stoppés par l'AC Milan qui perdra la finale contre l'Ajax.

Mais la meilleure performance parisienne est plus récente. Lors de la saison 2019/2020, édition marquée par la pandémie et une phase finale disputée à Lisbonne sans aller/retour, le PSG va tirer son épingle du jeu et émerger contre Dortmund, l'Atalanta puis Leipzig pour atteindre la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Mais les Parisiens trébucheront sur la dernière marche, contre le Bayern tiens tiens. Ce mardi, les hommes de Christophe Galtier auront l'occasion de prendre leur revanche sur le club allemand.