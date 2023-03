Quelle équipe de foot supporte Kim Kardashian ?

Voici ce qu'il faut savoir sur les intérêts de Kim Kardashian pour le football...

La personnalité médiatique et femme d'affaires américaine Kim Kardashian a récemment assisté à des matchs de football en Angleterre et en France.

Elle a d'abord été aperçue à l'Emirates Stadium d'Arsenal, dans le nord de Londres, pour le match d'Europa League contre le Sporting CP, puis a traversé la Manche pour regarder Lionel Messi et Kylian Mbappé en action contre Rennes pour le Paris Saint-Germain.

GOAL explique les intérêts et les loyautés de Kardashian en matière de football ci-dessous.

Quelle équipe de football Kim Kardashian soutient-elle ?

La mondaine américaine a beau avoir été accueillie par Arsenal et le PSG, elle n'a pas reconnu sa loyauté envers un club en particulier dans ce sport.

Les enfants de Kim Kardashian sont de grands fans de football et son fils, Saint, a été aperçu portant un kit d'Arsenal le 25 janvier 2023, dans une photo postée sur son Instagram qui montre qu'il est un Gunner.

Pendant le match d'Europa League, elle a téléchargé une story Instagram qui comprenait des programmes de match sur lesquels figurait William Saliba au recto, avec la légende "send help" - ce qui pourrait indiquer qu'elle n'était peut-être pas personnellement trop investie dans le match !

Ses enfants ont également eu la chance de parler avec BukayoSaka, la star d'Arsenal, après l'avoir vu à l'œuvre, puisqu'ils ont contacté l'international anglais par Facetiming.

Quelques jours plus tard, alors qu'ils regardaient le PSG en direct, ils ont retrouvé Neymar et lui ont souhaité un "prompt rétablissement", tout en posant pour des photos avec Mbappé. Kardashian a également écrit sur Instagram : "Les deux garçons les plus chanceux du monde Facetiming Neymar pour lui souhaiter un prompt rétablissement".

En janvier dernier, Kim Kardashian avait été photographiée à Los Angeles portant un maillot classique de l'AS Roma datant de la saison 1997-98, et l'administrateur Twitter du club de Serie A avait remarqué son choix de mode.

En 2022, elle a été photographiée portant un maillot rétro du PSG en compagnie de ses enfants, bien qu'il reste à savoir si le club de la capitale a une place dans son cœur.

Après avoir assisté aux deux matchs de football, Kardashian a écrit sur sa story Instagram : "On peut dire que les garçons ont adoré notre voyage de football ! Les mamans footballeuses pour la victoire ! !!"

Il a été rapporté qu'elle a assisté à ces matchs lors du tournage d'un documentaire, qui à ce stade est gardé secret.