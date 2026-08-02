Quelle destination ? Kolo Muani quitte officiellement le Paris Saint-Germain

Le club français du Paris Saint-Germain a annoncé, dimanche, le transfert définitif de l'attaquant Kolo Muani vers la Juventus dans le cadre d'un transfert permanent, sans aucune option de rachat future.

Selon des sources au fait des détails des négociations citées par le quotidien espagnol « Marca », les deux clubs sont parvenus à un accord définitif d'un montant de 50 millions d'euros, auquel s'ajoutent des bonus variables décrits comme « relativement raisonnables », mettant ainsi un terme définitif à l'aventure du joueur avec le géant parisien.

Ce transfert s'inscrit dans une série de ventes lucratives menées par le Paris Saint-Germain durant la période de transferts estivale en cours, après avoir réussi à vendre l'attaquant portugais Gonçalo Ramos au club italien de l'AC Milan pour 74 millions d'euros, ainsi que le Sud-Coréen Kang-in Lee au club espagnol de l'Atlético Madrid pour 40 millions d'euros, permettant au club français d'engranger d'énormes recettes grâce aux ventes de joueurs cet été.

Les relations solides entre le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, et les propriétaires de la Juventus de la famille Agnelli, à travers leur société holding, ont joué un rôle central pour faciliter la conclusion sans accroc de ce transfert, selon ces mêmes sources.

Kolo Muani fait son retour à Turin après avoir déjà évolué en prêt avec la Juventus depuis la période de transferts hivernale de 2025, avant de rejoindre en prêt le club anglais de Tottenham la saison dernière, dans un contexte où il ne figurait pas dans les plans techniques de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui l'a également écarté de ses plans pour la saison en cours.

Avec ce transfert, le Paris Saint-Germain met un point final au parcours de l'attaquant avec l'équipe, tandis que la Juventus s'assure définitivement les services du joueur sans aucune obligation future envers le club parisien.