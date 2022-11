Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa ?

Date, horaire, procédure : voici toutes les informations à connaître sur le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa.

La phase de groupes de la Ligue Europa s'est achevée le jeudi 3 novembre et on connaît désormais les seize équipes qui participeront aux barrages, sort de seizièmes de finale.

Quelles sont les équipes qualifiées pour les barrages de la Ligue des Europa ?

Les huit équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe de la Ligue Europa :

PSV Eindhoven (groupe A), Stade Rennais (groupe B), AS Roma (groupe C), Union Berlin (groupe D), Manchester United (groupe E), FC Midtjylland (groupe F), FC Nantes (groupe G), AS Monaco (groupe H).

Les huit équipes qui ont terminé à la troisième place de leur groupe en Ligue des champions et sont reversées en Ligue Europa :

Ajax d'Amsterdam (groupe A), Bayer Leverkusen (groupe B), FC Barcelone (groupe C), Sporting CP (groupe D), RB Salzbourg (groupe E), Chakhtar Donetsk (groupe F), Séville FC (groupe G), Juventus (groupe H).

Quand et où se déroulera lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa sera effectué le lundi 7 novembre 2022 dans la ville suisse de Nyon à 13h00 heure française.

Sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des barregs de la Ligue Europa en France ?

En France, il sera possible de suivre le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa sur C+Foot à partir de 12h45 ainsi que sur la chaîne L'Equipe TV et sur RMC Sport 1.

Comment suivre le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa en streaming ?

Pour suivre le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa en streaming il existe plusieurs solutions. Via l'application UEFA TV, via l'application MyCanal, via l'application L'Equipe ou via l'application RMC SPORT.

Quelle est la procédure du tirage au sort des barrages de la Ligue Europa ?

Les deuxièmes de la phase de groupes de la Ligue Europa, rejoints par les huit équipes ayant terminé à la troisième place de leur groupe en Ligue des champions, participent aux barrages de la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Les huit premiers de la phase de groupes de la Ligue Europa, quant à eux, entament leur phase finale par les huitièmes de finale.

Deux équipes d'une même association nationale ne peuvent pas se rencontrer lors des barrages.

Les clubs repêchés de la Ligue des champions joueront le match aller à domicile. Les clubs ayant fini à la deuxième place de la phase de groupes de la Ligue Europa joueront le match retour à domicile.

A quelles dates se joueront les barrages de la Ligue Europa ?

Les matchs aller se joueront le jeudi 16 février 2023 tandis que les matchs retour se dérouleront le jeudi 23 février 2023.