Quel sera le prochain club de Julian Nagelsmann?

Limogé contre toute attente par le Bayern il y a un mois, Julian Nagelsmann espère rapidement retrouver de l'emploi. Mais où?

Plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga lorsqu'il prend les rennes d'Hoffenheim, Julian Nagelsmann a surpris tout le monde en emmenant ce petit club du Bade-Würtemberg vers les sommets de l'élite allemande et même une participation à la Ligue des Champions en 2018-2019. Un véritable exploit qui lui a ouvert des sommets en Allemagne en rejoignant le RB Leipzig qu'il a encore aidé à grandir avant de se faire recruter, contre près de 35M, par le Bayern il y a deux ans. Une ascension continue brisée il y a un mois par son limogeage aussi express qu'inattendu de Bavière. Désormais libre pour la première fois de sa jeune carrière, quel club Julian Nagelsmann rejoindra-t-il cet été?

Un jeune entraîneur déjà mature

Si son départ surprenant du Bayern aurait pu refroidir les intéressés, ce n'est visiblement pas le cas. D'autant plus que les performances du club allemand sous la houlette de Thomas Tuchel, recruté spécifiquement pour faire mieux que lui, donnent pour l'instant raison à Nagelsmann. Mais aussi ambitieux soit-il, l'entraîneur allemand ne veut pas céder à n'importe quelle sirène et ne souhaite s'engager que dans un projet qui lui convient et qui lui plait.

Témoin de sa maturité, son passage à Leipzig est un pied de nez absolu à tous ceux qui le trouvent arrogants et portés par la médiatisation. Alors qu'il s'apprête à quitter Hoffenheim, Nagelsmann reçoit un appel de Florentino Perez. Le président du Real veut le faire venir à Madrid pour remplacer Zinédine Zidane et lui propose un pont d'or en plus d'un challenge ambitieux. Mais l'Allemand refuse l'offre des Merengue et privilégie l'option RB Leipzig qui lui offre une plus grande marge de manoeuvre dans son management et sa gestion des transferts.

Un projet cohérent qui lui laisse les mains libres

C'est d'ailleurs cette même réflexion qui l'a poussé à couper court aux négociations entamées avec Chelsea pour la succession de Graham Potter à la fin de la saison. Premièrement intéressé, Nagelsmann a décidé de se détourner du club en comprenant l'absence totale de liberté dont il jouira si il s'assied sur le banc des Blues. Selon le journal allemand Sport Bild, il ne pourrait toutefois pas encore avoir tourné le dos à la Premier League puisqu'il se serait positionné pour prendre les rennes du voisin londoniens des Spurs, eux-mêmes intéressés par son profil.

Une dernière option sérieuse reste encore à pointer, le Real Madrid. En attente de trophées, le sort de Carlo Ancelotti à la tête de la Casa Blanca n'est toujours pas acté et l'Italien pourrait s'envoler vers d'autres cieux, sans doute brésiliens, en cas de saison blanche. La place à Bernabéu serait donc à nouveau vacante et Florentino Perez n'a jamais caché son admiration pour celui qu'il avait déjà tenté d'attirer il y a quelques années. Si le projet drague certainement Nagelsmann, l'incertitude concernant la disponibilité du poste représente un sérieux frein. L'Allemand privilégiera plus que probablement un club pour lequel il peut commencer à bosser le plus tôt possible en vue de la saison prochaine.