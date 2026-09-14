Quel rapport avec Neymar ? Torres égale les débuts d'Ibrahimovic à Paris

Le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Brest sur le score d'un but à zéro, grâce à une réalisation signée Ferran Torres, lors de la quatrième journée de la Ligue 1.

Le journal Sport a indiqué que Torres a atteint son sixième but en 5 matches avec le Paris Saint-Germain, qu'il a rejoint cet été en provenance des rangs du Barça.

Ferran Torres a abordé la saison avec un moral au beau fixe, après avoir joué le rôle de héros dans le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde 2026.

Torres a sauvé un point lors de sa première apparition avec Paris, en inscrivant un doublé face à Rennes en Ligue 1, avant de briller lors de son premier match en Ligue des champions, où il a signé son premier triplé dans la compétition.

Hier dimanche, Torres a marqué un but magnifique pour offrir au Paris Saint-Germain sa première victoire en Ligue 1, lors d'un match durant lequel l'équipe a beaucoup souffert face à Brest.

Si l'on compare les débuts de Torres à Paris à ceux de certains de ses prédécesseurs, ses statistiques le placent au même niveau qu'un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, qui avait lui aussi inscrit 6 buts lors de ses 5 premiers matches, et le font devancer d'une longueur Neymar, qui en avait marqué 5.

Le club parisien a déboursé 48,5 millions d'euros pour s'attacher les services de Torres, dans une opération qui apparaît comme un investissement très bien placé dans la capitale française, tandis que le Barça a de son côté réalisé une bonne plus-value grâce à son départ.

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