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Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Quel rapport avec Hamza ? Le Barça a refusé de recruter Espí avant l'intervention du Real

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H. Abdelkarim
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Carlos Espí a réussi à sauver le Real Madrid à deux reprises cette saison en Liga, après avoir offert la victoire à son équipe face à l'Espanyol lors de la première journée, avant de rééditer l'exploit contre Elche.

Le site Foot Mercato, citant la Cadena SER, a rapporté qu'Espí, âgé de 21 ans et arrivé au Real Madrid cet été, aurait pu porter le maillot du Barça.

La radio espagnole a précisé qu'Espí avait été proposé au Barça lors du mercato estival, mais que le club catalan avait refusé de débourser 25 millions d'euros pour un joueur qui n'était pas titulaire, préférant par ailleurs d'autres options plus adaptées au style de jeu de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

Le journaliste Siqui Rodríguez a affirmé qu'Espí avait été proposé au Barça cet été, après sa superbe saison avec Levante.

Il a ajouté : « Son agent l'a proposé au Barça, mais le club, après avoir estimé qu'il s'agissait d'un excellent joueur, a décidé de ne pas conclure l'affaire car il ne voulait pas dépenser 25 millions d'euros pour un attaquant qui ne serait pas titulaire et n'obtiendrait pas beaucoup de temps de jeu. »

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Le plan B du Barça reposait sur Hamza Abdelkarim, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2030.

Le joueur égyptien correspond au profil du jeune attaquant capable de conclure les actions.

Geoffrey Matteo, ancien joueur du Barça, a déclaré sur la Cadena SER : « Je comprends qu'Espí ait été proposé au Barça et qu'il ait fini, à l'issue de la saison dernière, dans un club meilleur que Levante, avec tout le respect et l'affection que je lui porte. »

Il a précisé : « Mais je pense que le Barça a mieux fait de rechercher d'autres profils, en raison de la philosophie de jeu, des caractéristiques des joueurs, et aussi parce que vous aviez déjà misé sur un jeune joueur qui n'a pas les mêmes caractéristiques. Si vous aviez misé sur Hamza à ce moment-là, pourquoi iriez-vous recruter un autre joueur ? »

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