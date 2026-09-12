Quel rapport avec Barcola ? Iraola explique sa décision surprenante face à Fulham

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a assuré que sa star française Bradley Barcola devra s'habituer à jouer des deux côtés avec les Reds, et ce après le faux pas concédé face à Fulham.

Liverpool a fait match nul, à domicile et au milieu de ses supporters, face à Fulham, sans marquer, lors de la quatrième journée de la Premier League anglaise.

Le site Tribuna a rapporté les propos d'Iraola, lorsqu'il a été interrogé sur la raison du changement de position de Barcola, après que ce dernier avait évolué sur l'aile droite lors des matches précédents, et son alignement sur le côté gauche face à Fulham.

L'entraîneur de Liverpool a déclaré : « Je crois que je l'ai dit à de nombreuses reprises, nous avons quatre ailiers, et peut-être qu'avant le début de la saison, tout le monde aurait dit que nous avions un plus grand nombre de joueurs pour l'aile gauche que pour l'aile droite, parce qu'ils avaient davantage joué sur le côté gauche. »

Il a poursuivi : « Tous les ailiers joueront sur le côté droit et sur le côté gauche, en fonction des confrontations, et en fonction du côté où nous pensons qu'ils seront les plus dangereux, parfois selon les exigences défensives, et aussi selon ce que nous ressentons et ce que nous analysons. »

Andoni Iraola a précisé : « Je pense que Bradley Barcola, et je pense que les quatre joueurs, ont déjà joué des deux côtés, et il en sera ainsi tout au long de la saison. »

Il a souligné : « Je crois que nous travaillons aussi avec Barcola pour améliorer sa condition physique, car il n'a disputé aucune minute durant la préparation de la saison, et je pense qu'il y a un aspect positif dans le fait qu'il ait joué aujourd'hui, et j'estime qu'il a participé un peu plus longtemps qu'il y a trois jours face à l'Atlético Madrid. »

Il a conclu : « Il a eu une belle occasion au second poteau, mais ils ont contré sa frappe, même s'il s'est bien retrouvé au bon endroit. Nous savons peut-être qu'il est capable d'apporter davantage, mais il s'agit maintenant de lui donner des minutes de jeu et de continuer à construire sa confiance en lui, car c'est un joueur qui nous apportera plus. »

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