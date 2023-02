Quel est le record d'affluence de l'OM au stade Vélodrome ?

Quel match de l'Olympique de Marseille a réuni le plus de spectateurs au stade Vélodrome ? GOAL vous donne la réponse.

Les supporters de l'Olympique de Marseille sont considérés comme faisant partie de l'un des meilleurs publics de France. Faisant office de douzième homme, ils poussent sans cesse derrière leur équipe, transformant le stade Vélodrome en cocotte-minute. Mais quelle est la plus grosse affluence de l'histoire du stade vélodrome ?

Quelle est la plus grosse affluence de l'OM au stade Vélodrome ?

La plus grosse affluence pour un match de l'OM au stade Vélodrome est de 65 252 spectateurs. C'était le 26 février 2017 lors d'un Classique contre le PSG, en Ligue 1.

Malheureusement pour les supporters présents au stade ce jour-là, l'OM s'était incliné 3 buts à 1. Les trois plus grosses affluences de l'OM au Vélodrome ont d'ailleurs été toutes enregistrées lors du Classique, en Ligue 1, et jamais le club marseillais n'a pu l'emporter…

Les trois plus grosses affluences de l'OM au stade Vélodrome

• 26 février 2017, OM-PSG (1-5) : 65 252 spectateurs.

• 5 avril 2015, OM-PSG (2-3) : 65 148 spectateurs.

• 28 octobre 2018, OM-PSG (0-2) : 64 696 spectateurs.

Quelle est la plus faible affluence au stade Vélodrome ?

A contrario, quelle est la plus faible affluence de l'histoire de l'OM au stade Vélodrome ? Elle est de 434 spectateurs lors du match OM-Forbach, le 23 avril 1965. Le club phocéen évoluait alors en deuxième division.

Mais ces 434 spectateurs n'avaient pas payé leur billet pour rien puisque l'OM s'était imposé 3-0 lors de la 27e journée de D2.

La deuxième plus petite affluence au Vélodrome date aussi de la saison 1964-1965. 758 spectateurs étaient présents pour la rencontre entre Marseille et Besançon, lors de la 29e journée de D2. Et là encore, l'OM l'avait emporté, sur le score de 2-0.

Quelle est la plus grosse affluence au stade Vélodrome hors matches de l'OM ?

Le stade Vélodrome n'accueille pas seulement les matches de l'Olympique de Marseille. L'équipe de France de football s'est produite seize fois au Stade Vélodrome et l'enceinte a été utilisée lors deux phases finale de la Coupe du monde (1938 et 1998) et trois phases finales de l'Euro (1960, 1984, 2016).

Le record pour un match de football, hors OM, au stade Vélodrome est détenu par France-Albanie. Le 15 juin 2016, ils étaient 63 670 supporters pour voir les Bleus gagner 2-0 lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l'Euro 2016.

Mais c'est du côté du rugby qu'il faut aller chercher la plus grosse affluence quand l'OM ne joue pas au Vélodrome.

Le 28 mars 2015, lors d'une rencontre du Top 14, entre le RC Toulon et le Stade Toulousain, 64 819 spectateurs garnissaient les tribunes du Vélodrome.

Les trois plus grosses affluences au stade Vélodrome en rugby à XV

• 28 mars 2015, Toulon-Toulouse (24-34) : 64 819 spectateurs.

• 28 mai 2017, Clermont-Racing Club de Paris (37-31) : 64 123 spectateurs.

• 26 mai 2017, La Rochelle-Toulon (18-15), 63 642 spectateurs.