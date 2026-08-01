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Abdelmawgood Samir

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Quel est le secret du refus de Marcelino face à l'offre d'Al Ahly malgré son intérêt pour le projet ?

Saudi Pro League
Al Ahli
Marcelino Garcia Toral
Arabie saoudite
Espagne

Des sources proches ont révélé la vérité

Le club d'Al-Ahli Saudi a essuyé un revers cinglant dans sa quête d'un successeur à Matthias Jaissle, après que l'entraîneur espagnol Marcelino García Toral a refusé l'offre d'entraîner le double champion de la Ligue des champions d'Asie, préférant attendre une opportunité européenne plus prestigieuse.

Le journal espagnol « Marca » a indiqué qu'Al-Ahli avait arrêté son choix sur l'ancien entraîneur de Villarreal, le considérant comme le « candidat idéal » pour diriger l'équipe rouge, sur recommandation du directeur sportif Rui Pedro Braz, ancien directeur du Benfica portugais entre 2021 et 2025.

Braz s'est montré très convaincu par la méthode de travail de Marcelino et par sa « manière » singulière de faire progresser les joueurs et d'augmenter leur valeur marchande, lui qui a déjà entraîné des stars de renom telles que Santi Cazorla, Ander Herrera, Gonçalo Guedes et Luis Alberto, en plus de trois champions du monde avec l'Espagne : Rodri, Ferran Torres et Nico Williams.

Après plusieurs réunions entre les deux parties, l'entraîneur espagnol a choisi de décliner l'offre malgré l'attrait que représentait l'idée d'entraîner le champion d'Asie, ainsi que la motivation supplémentaire d'une participation à la Coupe du monde des clubs, préférant s'en tenir au plan personnel qu'il avait établi après son départ de Villarreal.

Le plan de Marcelino consiste à continuer d'améliorer son anglais dans le but d'obtenir, à court terme, un poste d'entraîneur dans l'un des clubs d'élite européens, une démarche qui reflète son ambition de revenir sur la scène continentale par la grande porte.

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L'entraîneur espagnol ne devrait pas manquer d'offres au cours de la prochaine période, et sa prochaine destination semble clairement s'orienter vers l'Europe, ce qui place Al-Ahli devant la tâche de chercher une autre solution pour diriger l'équipe lors de la prochaine étape.

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