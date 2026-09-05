Quel est le rapport avec Marmoush ? Une statistique noire sans précédent dans l'histoire de la Premier League

Les clubs d'Aston Villa, de Tottenham Hotspur et de Coventry City ont échoué à faire trembler les filets lors des trois premières journées de Premier League.

Selon le réseau de statistiques Opta, 2026-2027 est la toute première saison de l'histoire de la Premier League à voir trois équipes échouer à inscrire le moindre but au cours de leurs trois premiers matchs : Aston Villa, Coventry et Tottenham.

Aston Villa a entamé son parcours en Premier League cette saison de façon catastrophique, avec une défaite 0-4 face à Brighton, avant de s'incliner devant Arsenal sur le score de 1-0, puis de faire match nul et vierge contre Hull City.

Quant à Tottenham, il a débuté sa campagne en Premier League par une défaite 0-3 face à Brentford, puis une défaite 0-2 face à Newcastle, avant de faire match nul et vierge contre Nottingham Forest.

Coventry City, de son côté, a perdu son premier match dans la compétition sur le score de 3-0 face à Arsenal, avant de s'incliner 1-0 contre Hull City, puis de perdre sur le même score face à son hôte Manchester City.

Tottenham compte dans ses rangs le joueur égyptien Omar Marmoush, qui a récemment rejoint l'équipe en provenance de Manchester City, sous forme de prêt assorti d'une obligation d'achat en fin de saison.

Marmoush a disputé les deux derniers matchs des Spurs en tant que titulaire face à Newcastle et Nottingham, mais il n'a pas réussi à laisser une empreinte marquante.

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