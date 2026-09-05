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Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Quel est le rapport avec Marmoush ? Une statistique noire sans précédent dans l'histoire de la Premier League

Premier League
Aston Villa
Tottenham
Coventry
O. Marmoush
Angleterre
Égypte

Les clubs d'Aston Villa, de Tottenham Hotspur et de Coventry City ont échoué à faire trembler les filets lors des trois premières journées de Premier League.

Selon le réseau de statistiques Opta, 2026-2027 est la toute première saison de l'histoire de la Premier League à voir trois équipes échouer à inscrire le moindre but au cours de leurs trois premiers matchs : Aston Villa, Coventry et Tottenham.

Aston Villa a entamé son parcours en Premier League cette saison de façon catastrophique, avec une défaite 0-4 face à Brighton, avant de s'incliner devant Arsenal sur le score de 1-0, puis de faire match nul et vierge contre Hull City.

Quant à Tottenham, il a débuté sa campagne en Premier League par une défaite 0-3 face à Brentford, puis une défaite 0-2 face à Newcastle, avant de faire match nul et vierge contre Nottingham Forest.

Coventry City, de son côté, a perdu son premier match dans la compétition sur le score de 3-0 face à Arsenal, avant de s'incliner 1-0 contre Hull City, puis de perdre sur le même score face à son hôte Manchester City.

Tottenham compte dans ses rangs le joueur égyptien Omar Marmoush, qui a récemment rejoint l'équipe en provenance de Manchester City, sous forme de prêt assorti d'une obligation d'achat en fin de saison.

Marmoush a disputé les deux derniers matchs des Spurs en tant que titulaire face à Newcastle et Nottingham, mais il n'a pas réussi à laisser une empreinte marquante.

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