Quel est le groupe de la mort au Mondial 2022 ?

Après chaque tirage au sort de la Coupe du monde, la tradition veut que l'on passe en revue les compositions de poules pour en désigner le "Groupe de la mort", c'est-à-dire le groupe composé des quatre équipes les plus fortes.

Les poules très relevées qu’on a pu voir par le passé - comme l'Argentine, l'Angleterre, la Suède et le Nigeria réunis en 2002 - ne sont plus vraiment de mise maintenant que la FIFA organise ses poules en fonction du classement plutôt que des confédérations continentales.

Cependant, le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 au Qatar a donné lieu à des poules très alléchantes, mais laquelle est la plus difficile ?

Groupe A : Qatar / Pays-Bas / Sénégal / Équateur

Groupe B : Angleterre / États-Unis / Iran / Pays de Galles ou Écosse ou Ukraine

Groupe C : Argentine / Mexique / Pologne / Arabie saoudite

Groupe D : France / Danemark / Tunisie / Pérou ou Émirats arabes unis ou Australie

Groupe E : Espagne / Allemagne /Japon /Costa Rica ou Nouvelle-Zélande

Groupe F : Belgique / Croatie / Maroc / Canada

Groupe G : Brésil / Suisse / Serbie / Cameroun

Groupe H : Portugal / Uruguay / Corée du Sud / Ghana

A première vue, il semble que le groupe le plus difficile au Qatar soit le groupe E, qui comprend deux anciens champions du monde européens et sans doute le plus fort prétendant asiatique.

L'Espagne a été championne du monde en 2010, tandis que l'Allemagne a remporté son dernier titre en 2014, après l'avoir décroché à quatre reprises. Cependant, les deux pays ont récemment été éliminés en phase de groupes, respectivement en 2014 et 2018.

Ils doivent se méfier du Japon, qui a facilement franchi sa poule de qualification avec sept points d'avance sur l'Australie, tandis que le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande - qui doivent s'affronter lors d'un barrage pour décider qui ira au Qatar - ont tous deux connu récemment des participations honorables en Coupe du monde.

Le Costa Rica est sorti premier de son propre groupe de la mort en 2014 - avec l'Angleterre, l'Italie et l'Uruguay - pour atteindre les quarts de finale, tandis que la Nouvelle-Zélande était invaincue lors de sa dernière Coupe du monde jouée, avec trois matches nuls en 2010.