Avant la cérémonie et le lauréat de l'édition 2022, quel est le dernier joueur français à avoir remporté le Ballon d'Or ?

Benzema favori pour le Ballon d'Or 2022

Le talisman du Real Madrid, Karim Benzema, a reçu le titre de meilleur joueur français de l'année 2021 et 2022. Et, avec sa récente victoire en finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, il est également devenu le joueur français le plus décoré de l'histoire avec 28 titres en carrière à son actif qui incluent le dernier ajout de la Supercopa d'Espagne.

Le natif de Bron a été l’une des pièces maîtresses de la campagne victorieuse de son club en UEFA Champions League la saison dernière, une campagne qui s’est soldée par le quatorzième titre européen du Real, un record. Les quinze buts marqués par Benzema lui valent d’ailleurs la première place dans le classement des buteurs de la compétition reine. Il faut ajouter à cela les 27 buts en Liga espagnole qu'il a marqués, ce qui constitue un record personnel.

Mais qui est le dernier dernier joueur français à avoir remporté le Ballon d'Or ? Zinédine Zidane est le dernier Français à l'avoir remporté, c'était en 1998, il succédait à Jean-Pierre Papin (1991), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Raymond Kopa (1958).