Le football moderne connaît un phénomène évident, celui de l'allongement de la carrière professionnelle des joueurs jusqu'à des âges plus avancés, désormais qu'il est devenu courant de dépasser les 35 ans parmi les stars, grâce aux progrès de l'entraînement, de la médecine du sport, de la nutrition et des méthodes de récupération.

Christopher Ayola, directeur des services médicaux du Getafe, explique les raisons de cette évolution, déclarant, dans des propos rapportés par le journal espagnol « As », que les joueurs sont devenus plus attentifs à leur santé et à leur alimentation, ajoutant : « La question de la nutrition a été une clé pour les joueurs. Aujourd'hui, il est difficile de voir un joueur jouer en surpoids. »

Et Ayola de poursuivre : « Autrefois, Maradona n'était pas quelqu'un de très musclé, et il était le meilleur joueur du monde ; le joueur d'aujourd'hui, lui, est un athlète. »

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Ayola souligne l'énorme évolution des équipements médicaux au sein des clubs, déclarant : « Lorsque je suis arrivé à Getafe en 1998, je n'avais qu'un seul masseur, et nous voyagions ensemble. Aujourd'hui, nous avons 15 personnes dans le staff médical. »

Cela inclut l'utilisation de compléments comme le magnésium et la créatine, la réalisation d'analyses régulières pour détecter toute carence, ainsi que des techniques de thermographie pour surveiller la fatigue musculaire, la mesure des indicateurs d'oxydation, en plus de la physiothérapie et de la récupération, y compris le traitement par ondes, l'imagerie par résonance magnétique, les chambres de pression, l'hydrothérapie, le sauna et le jacuzzi.

Ayola affirme que ces méthodes contribuent à réduire l'oxydation, à améliorer l'oxygénation et à accélérer la récupération, ce qui permet d'allonger la carrière sportive des joueurs et transforme les vestiaires des clubs de première et deuxième division en une sorte de « laboratoire ».

Un record

Ces évolutions apparaissent clairement dans la liste des stars ayant dépassé la barre des 35 ans, comme Cristiano Ronaldo (41 ans), Luka Modric (40 ans), Lionel Messi (39 ans), Iago Aspas (38 ans), Robert Lewandowski (37 ans) et Kevin De Bruyne (35 ans).

La Coupe du monde 2026 a également connu un record avec la participation de 8 joueurs âgés de 40 ans ou plus, en tête desquels l'Écossais Craig Gordon (43 ans), en plus de Ronaldo, de Luka Modric, du Mexicain Guillermo Ochoa, de l'Allemand Manuel Neuer, du Bosnien Edin Dzeko, du gardien cap-verdien Vozinha et de son homologue uruguayen Fernando Muslera.

À titre de comparaison, aucun joueur âgé de 40 ans ou plus n'a disputé de Coupe du monde entre les éditions de 1930 et 1978.

Malgré cela, l'Anglais Horace Harry Lowe reste un cas exceptionnel, ayant disputé un match de championnat espagnol avec la Real Sociedad à l'âge de 48 ans, en 1935, lorsqu'il fut contraint de jouer parce que l'équipe n'avait voyagé qu'avec 11 joueurs et que l'un d'eux tomba malade durant le déplacement.

Quant au plus vieux joueur à avoir continué à jouer en championnat espagnol, il s'agit de Joaquín Sánchez, qui a disputé ses derniers matchs à l'âge de 41 ans.

Un phénomène en Liga

Le phénomène consistant à poursuivre jusqu'à un âge avancé reste présent dans le football espagnol, puisque Santi Cazorla (41 ans) et Adrián (39 ans) ont récemment pris leur retraite, tandis que Raúl Albiol, qui approche des 41 ans, continue avec le club italien de Pise, Pepe Reina (42 ans) avec Majorque, Cristhian Stuani (39 ans) avec Gérone, ainsi que le gardien Dituro avec Elche.

José Luis Morales refuse également de prendre sa retraite, bien qu'il ne soit actuellement lié à aucun club, tandis qu'Aspas (38 ans) a prolongé son contrat avec le Celta, et que Juan Carlos (38 ans) continuera de jouer avec Gérone lors de la saison 2026-2027.