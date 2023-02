Quel est le bilan du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des champions ?

Avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, découvrez le bilan des confrontations entre le PSG et le Bayern Munich.

Le PSG et le Bayern Munich s'affrontent régulièrement en ligue des champions ces dernières saisons. Cette année, les deux équipes se retrouveront à l'occasion des huitièmes de finale avec le match aller le 14 février au Parc des princes et le match retour le 8 mars à l'Allianz Arena.

Beaucoup de duels en phase de groupes

Le PSG et le Bayern Munich ont croisé 11 fois le fer en Ligue des champions. Le PSG l'a emporté 5 fois et le Bayern Munich 6 fois. Il n'y a jamais eu de matches nuls entre les deux équipes !

Huit matches se sont déroulés lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le PSG l'a emporté 5 fois pour 3 défaites.

Lors de la phase de groupes de la saison 1994-1995, le PSG avait remporté les deux matches et avait même réalisé un sans-faute dans sa poule avec six victoires en six matches.

Le Bayern avait pris sa revanche lors de la saison 1997-1998. Vainqueur 5-1 à Munich, le Bayern s'était incliné 3-1 au Parc mais avait terminé en tête du groupe grâce à sa meilleure différence de buts particulière. A l'époque, seul le premier était qualifié pour le tour suivant et le PSG avait été éliminé.

Les deux équipes l'avaient à nouveau emporté chacune à domicile lors de la phase de groupes 2000-2001, le Bayern terminant une nouvelle fois en tête devant le PSG. Mais cette fois-ci, le PSG était qualifié pour la suite de la compétition.

Il faudra ensuite attendre la saison 2017-2018 pour que les deux équipes se recroisent en phase de groupes. Une victoire de chaque côté, le même nombre de points (15) et le PSG obtiendra la première place grâce à la différence de buts particulière.

Une finale restée dans l'histoire

Avant le huitième de finale de cette saison, il n'y a eu qu'une seule confrontation en match aller-retour lors de la phase à élimination directe : c'était lors de la saison 2020-2021, au stade des quarts de finale.

Vainqueur 3-2 à Munich à l'aller, le PSG s'était ensuite incliné 1-0 au Parc des princes mais s'était qualifié grâce à la règle du but à l'extérieur. Une règle qui sera supprimée la saison suivante…

Enfin, la confrontation la plus célèbre entre les deux équipes est la finale de la Ligue des champions 2020. En raison de la pandémie de la COVID-19, le format de la compétition avait été modifié avec l'introduction d'un « Final 8 ».

Le 23 août 2020, à Lisbonne, le PSG disputait et perdait sa première finale de Ligue des champions sur le score d'un but à zéro. Le buteur du Bayern ? Kingsley Coman, formé au… PSG.

Le détail des confrontations entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions

• 14 septembre 1994, 1ère journée de la phase de groupes : PSG-Bayern Munich, 2-0

• 23 novembre 1994, 5e journée de la phase de groupes : Bayern Munich-PSG, 0-1

• 20 octobre 1997, 3e journée de la phase de groupes : Bayern Munich-PSG, 5-1

• 5 novembre 1997, 4e journée de la phase de groupes : PSG-Bayern Munich, 3-1

• 26 septembre 2000, 3e journée de la phase de groupes : PSG-Bayern Munich, 1-0

• 18 octobre 2000, 4e journée de la phase de groupes : Bayern Munich-PSG, 2-0

• 27 septembre 2017, 2e journée de la phase de groupes : PSG-Bayern Munich, 3-0

• 5 décembre 2017, 6e journée de la phase de groupes : Bayern Munich-PSG, 3-1

• 23 août 2020, finale de la Ligue des champions : PSG-Bayern Munich, 0-1

• 7 avril 2021, quart de finale aller : Bayern Munich-PSG, 2-3

• 13 avril 2021, quart de finale retour : PSG-Bayern Munich : 0-1