Quel club européen est le plus représenté à la Coupe du Monde 2022 ?

Les cadors européens s’affrontent chaque saison en Ligue des Champions pour l’histoire et la gloire. La lutte se poursuit aussi sur le terrain des statistiques. C’est notamment le cas dans ce Top 3 des clubs les plus représentés au Mondial 2022.

Avec 16 joueurs chacun, Manchester City et le Bayern Munich occupe la deuxième et la troisième marche du podium. Les Skyblues auraient pu prétendre à mieux mais plusieurs stars de l’équipe ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde 2022 à l’image de Riyad Mahrez et Erling Haaland.

En première position, on retrouve le FC Barcelone. Durant les deux derniers recrutements, la formation espagnole s’est constitué une très grosse équipe avec le recrutement de nombreux renforts de qualité.

Avec l’arrivée d’Alejandro Balde au Qatar pour remplacer José Gayà au sein de la sélection espagnole, le club catalan devient le club le plus représenté en phase finale de la compétition mondiale.

🚨 NEW ALL-TIME RECORD for most players (17) from a single club to participate in a single edition of the #FIFAWorldCup!



ter Stegen

R Araujo

Sergio

O Dembélé

Pedri

Lewandowski

Ansu Fati

Ferran

Memphis

Christensen

Jordi Alba

F de Jong

Raphinha

Kounde

Eric

Balde

Gavi#ForçaBarça